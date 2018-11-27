некоторые операции с электронными валютами в направлении вывода оных.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:53
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:09
Re: Приватбанк
Знакомый сегодня успешно забрал валюту USD и EUR. Заказывал понедельник вечером на отделение. До этого держал на Приват-вкладе.
Скорее что-то другое влияет на отказы, озвученные ранее.
Додано: Сер 28 лис, 2018 12:34
Re: Приватбанк
Додано: Сер 28 лис, 2018 12:45
Re: Приватбанк
Ну что, кто там кормил свинью через регулярку.
Держите покращення.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:09
Re: Приватбанк
Фантом,
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