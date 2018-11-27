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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7870787178727873>
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:53

  mustbe написав:
  Shustoff написав:есть операции, для которых валютные карты других банков не подходят и Приват безальтернативен, к сожалению.

Например ?

некоторые операции с электронными валютами в направлении вывода оных.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:09

Re: Приватбанк

Знакомый сегодня успешно забрал валюту USD и EUR. Заказывал понедельник вечером на отделение. До этого держал на Приват-вкладе.

Скорее что-то другое влияет на отказы, озвученные ранее.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:34

Re: Приватбанк

  йцукен написав:а говорили "госбанк, госбанк"

Говорили... -- бабок под-подъездных меньше слушать нужно: они и не такое скажут.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:45

Re: Приватбанк

Ну что, кто там кормил свинью через регулярку.
Держите покращення.

С 01.12.2018 будут изменены тарифы по услуге Регулярные платежи:
▪ Оплата за коммунальные услуги: 1 грн (для пенсионеров 0 грн);
▪ Оплата кредитов, налогов, платеж по реквизитам (по Украине): 1 грн (+ комиссия в зависимости от типа карты).

Остальные тарифы остаются без изменений.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:09

Re: Приватбанк

Фантом, https://privatbank.ua/2618
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:45

  Shustoff написав:
  mustbe написав:
  Shustoff написав:есть операции, для которых валютные карты других банков не подходят и Приват безальтернативен, к сожалению.

Например ?

некоторые операции с электронными валютами в направлении вывода оных.

Это Вы про что? Можно в ЛС. А то мне китайцы с Али не могут кинуть $10 почему-то на интернет-карту, говорят что её мол не видно. В чём проблема, не знаете? Они ж от себя сендмани Привата могут юзать?

Можно кстати такую карту к PayPal привязать с нулевым остатком?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:47

а как определяют пенсионера?
платеж только с пенс. кдв?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:57

Приват также безальтернативен в плане того что можно с гривневой карты отправить средства на карту любого банка мира всего за 50 грн.
гривна -> доллар по курсу продажи привата -> местная валюта по курсу покупки доллара местным банком
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:12

  v57 написав:а как определяют пенсионера?
платеж только с пенс. кдв?
Наверно инфа забита в "личном деле",что пенс и скорей всего с депозитной кдв не прокатит. Как говорится "поживём и увидим". Я то точно здесь платить ничего больше не буду, пусть подавятся уже наконец то.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:37

Re: Приватбанк

  v57 написав:платеж только с пенс. кдв?
Без разницы.
Учитывается сам аккаунт.
MASolomko
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