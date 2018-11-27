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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:53
mustbe написав: Shustoff написав:
есть операции, для которых валютные карты других банков не подходят и Приват безальтернативен, к сожалению.
Например ?
некоторые операции с электронными валютами в направлении вывода оных.
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Shustoff
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Додано: Сер 28 лис, 2018 11:09
Знакомый сегодня успешно забрал валюту USD и EUR. Заказывал понедельник вечером на отделение. До этого держал на Приват-вкладе.
Скорее что-то другое влияет на отказы, озвученные ранее.
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MASolomko
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Додано: Сер 28 лис, 2018 12:34
йцукен написав:
а говорили "госбанк, госбанк"
Говорили... -- бабок под-подъездных меньше слушать нужно: они и не такое скажут.
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_hunter
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Додано: Сер 28 лис, 2018 12:45
Ну что, кто там кормил свинью через регулярку.
Держите покращення.
С 01.12.2018 будут изменены тарифы по услуге Регулярные платежи:
▪ Оплата за коммунальные услуги: 1 грн (для пенсионеров 0 грн);
▪ Оплата кредитов, налогов, платеж по реквизитам (по Украине): 1 грн (+ комиссия в зависимости от типа карты).
Остальные тарифы остаются без изменений.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 13:09
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MASolomko
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Додано: Сер 28 лис, 2018 13:45
Shustoff написав: mustbe написав: Shustoff написав:
есть операции, для которых валютные карты других банков не подходят и Приват безальтернативен, к сожалению.
Например ?
некоторые операции с электронными валютами в направлении вывода оных.
Это Вы про что? Можно в ЛС. А то мне китайцы с Али не могут кинуть $10 почему-то на интернет-карту, говорят что её мол не видно. В чём проблема, не знаете? Они ж от себя сендмани Привата могут юзать?
Можно кстати такую карту к PayPal привязать с нулевым остатком?
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kreuz
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Додано: Сер 28 лис, 2018 13:47
а как определяют пенсионера?
платеж только с пенс. кдв?
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v57
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Додано: Сер 28 лис, 2018 13:57
Приват также безальтернативен в плане того что можно с гривневой карты отправить средства на карту любого банка мира всего за 50 грн.
гривна -> доллар по курсу продажи привата -> местная валюта по курсу покупки доллара местным банком
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Andey
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:12
v57 написав:
а как определяют пенсионера?
платеж только с пенс. кдв?
Наверно инфа забита в "личном деле",что пенс и скорей всего с депозитной кдв не прокатит. Как говорится "поживём и увидим". Я то точно здесь платить ничего больше не буду, пусть подавятся уже наконец то.
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Дядя Дима
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:37
v57 написав:
платеж только с пенс. кдв?
Без разницы.
Учитывается сам аккаунт.
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MASolomko
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