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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7870787178727873
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:07

  MASolomko написав:Знакомый сегодня успешно забрал валюту USD и EUR. Заказывал понедельник вечером на отделение. До этого держал на Приват-вкладе.

Скорее что-то другое влияет на отказы, озвученные ранее.

Знать бы что, т.к. меня второй раз послали, хотя на фейсбке представитель заверял, что это ошибка и такого быть не должно.
Значит не ошибка, значит - система. Теперь могу почти с полной уверенностью говорить, что Приват зажал мои бабки.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:42

Лень выкладывать скрины, но суть ответа поддержки такова:
"Закажите на дату после 29го, но мы гарантировать ничего не можем, сроков не знаем, с вышестоящими не свяжем, т.к. не можем. Валюты в кассах нет, когда будет - тоже не знаем". Короче, за дурачка держат. Возможно, представитель здесь отреагирует, но есть большие сомнения. Короче, уже факт - Приват зажал валюту. Вот вам и "госбанк".
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:57

Re: Приватбанк

Shustoff, представника вже давно немає.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:06

  Zochan написав:Shustoff, представника вже давно немає.

Даже если бы и был - скорее всего морозил бы такую же хрень про "закажите после 29, но мы ничего не обещаем, т.к. большой спрос на валюту"
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:40

Re: Приватбанк

А хоть какую сумму пробуете забрать? Может непосильная...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:43

Сегодня забирал валюту в привате в г.Черкассы. 200 дол.снял с КДВ без заказа и без проблем
Stasevich
 
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