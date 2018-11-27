Знать бы что, т.к. меня второй раз послали, хотя на фейсбке представитель заверял, что это ошибка и такого быть не должно.
Значит не ошибка, значит - система. Теперь могу почти с полной уверенностью говорить, что Приват зажал мои бабки.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:07
Знать бы что, т.к. меня второй раз послали, хотя на фейсбке представитель заверял, что это ошибка и такого быть не должно.
Значит не ошибка, значит - система. Теперь могу почти с полной уверенностью говорить, что Приват зажал мои бабки.
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:42
Лень выкладывать скрины, но суть ответа поддержки такова:
"Закажите на дату после 29го, но мы гарантировать ничего не можем, сроков не знаем, с вышестоящими не свяжем, т.к. не можем. Валюты в кассах нет, когда будет - тоже не знаем". Короче, за дурачка держат. Возможно, представитель здесь отреагирует, но есть большие сомнения. Короче, уже факт - Приват зажал валюту. Вот вам и "госбанк".
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:57
Re: Приватбанк
Shustoff, представника вже давно немає.
Додано: Сер 28 лис, 2018 18:06
Додано: Сер 28 лис, 2018 18:40
Re: Приватбанк
А хоть какую сумму пробуете забрать? Может непосильная...
Додано: Сер 28 лис, 2018 18:43
Сегодня забирал валюту в привате в г.Черкассы. 200 дол.снял с КДВ без заказа и без проблем
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