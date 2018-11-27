А частями забрать, например, желаемую сумму разделить на 2 или 3.
Сумма может и посильная, но желающих много появилось...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:34
Re: Приватбанк
А частями забрать, например, желаемую сумму разделить на 2 или 3.
Сумма может и посильная, но желающих много появилось...
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