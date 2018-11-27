А частями забрать, например, желаемую сумму разделить на 2 или 3.
Сумма может и посильная, но желающих много появилось...
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Додано: Сер 28 лис, 2018 19:34
Re: Приватбанк
А частями забрать, например, желаемую сумму разделить на 2 или 3.
Сумма может и посильная, но желающих много появилось...
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:28
Буду пробовать по-всякому, если завтра опять пошлют. Вплоть до того, что приду в отделение тербовать письменный ответ о причинах невыдачи моих личных средств неделю подряд.
Поддержка прямым текстом сказала "валюты нет по всей стране". Хотя очевидно же, что это неправда.
Я - не паникёр. Просто собирался забрать валюту из Привата и ещё одного банка, да положить на депо в третий. Как раз вот на этой неделе, до крымских событий. И вот на тебе, блин
Додано: Сер 28 лис, 2018 21:14
Re: Приватбанк
Shustoff, пиши им на почту help@pb.ua и, если сообщат об отсутствии валюты, то пусть отправляют за свой счет SWIFT в тот банк, куда собираешься открыть депозит.
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