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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7871787278737874
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:34

Re: Приватбанк

А частями забрать, например, желаемую сумму разделить на 2 или 3.
Сумма может и посильная, но желающих много появилось...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:28

  MASolomko написав:А частями забрать, например, желаемую сумму разделить на 2 или 3.
Сумма может и посильная, но желающих много появилось...

Буду пробовать по-всякому, если завтра опять пошлют. Вплоть до того, что приду в отделение тербовать письменный ответ о причинах невыдачи моих личных средств неделю подряд.

Поддержка прямым текстом сказала "валюты нет по всей стране". Хотя очевидно же, что это неправда.

Я - не паникёр. Просто собирался забрать валюту из Привата и ещё одного банка, да положить на депо в третий. Как раз вот на этой неделе, до крымских событий. И вот на тебе, блин
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:14

Re: Приватбанк

Shustoff, пиши им на почту help@pb.ua и, если сообщат об отсутствии валюты, то пусть отправляют за свой счет SWIFT в тот банк, куда собираешься открыть депозит.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 04:44

  greenozon написав:
  MASolomko написав:Там могут ограничить до 2к в месяц


хех, взимку це буде лише один газ на 1 точку...
зрозуміле.
шукаємо далі!

Чому одразу "зрозуміле"? Пан висловив поки що нічим не підтверджене припущення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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