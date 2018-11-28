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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7871787278737874
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:34

Re: Приватбанк

А частями забрать, например, желаемую сумму разделить на 2 или 3.
Сумма может и посильная, но желающих много появилось...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:28

  MASolomko написав:А частями забрать, например, желаемую сумму разделить на 2 или 3.
Сумма может и посильная, но желающих много появилось...

Буду пробовать по-всякому, если завтра опять пошлют. Вплоть до того, что приду в отделение тербовать письменный ответ о причинах невыдачи моих личных средств неделю подряд.

Поддержка прямым текстом сказала "валюты нет по всей стране". Хотя очевидно же, что это неправда.

Я - не паникёр. Просто собирался забрать валюту из Привата и ещё одного банка, да положить на депо в третий. Как раз вот на этой неделе, до крымских событий. И вот на тебе, блин
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:14

Re: Приватбанк

Shustoff, пиши им на почту help@pb.ua и, если сообщат об отсутствии валюты, то пусть отправляют за свой счет SWIFT в тот банк, куда собираешься открыть депозит.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 04:44

  greenozon написав:
  MASolomko написав:Там могут ограничить до 2к в месяц


хех, взимку це буде лише один газ на 1 точку...
зрозуміле.
шукаємо далі!

Чому одразу "зрозуміле"? Пан висловив поки що нічим не підтверджене припущення.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:35

  la9 написав:
  MASolomko написав:Там, где банки при взаимнорасчёте предпочитают использовать валюту USD.

Если банк делает взаимнорасчет через доллар, то оплачивать картой в евро будет не выгодно.

это понятно... Я к тому, что понятие очень расплывчатое... Хотите сказать, что по визе не может быть биллинговой валютой евро?

Почти все наши банки вне зависимости от типа карты Виза или МК используют при пересчете доллар. Вроде как Моно через Евро конвертит.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:36

  Shustoff написав:
  MASolomko написав:А хоть какую сумму пробуете забрать? Может непосильная...

С тремя нулями. Первая цифра меньше 5. Не верю, чтоб на миллионный город эта цифра была непосильной.

Отпишитесь, если не трудно, удалось ли забрать деньги и каким образом.
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Oktawa
 
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  #<1 ... 7871787278737874
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