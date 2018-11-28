А частями забрать, например, желаемую сумму разделить на 2 или 3.
Сумма может и посильная, но желающих много появилось...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:34
Re: Приватбанк
А частями забрать, например, желаемую сумму разделить на 2 или 3.
Сумма может и посильная, но желающих много появилось...
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:28
Буду пробовать по-всякому, если завтра опять пошлют. Вплоть до того, что приду в отделение тербовать письменный ответ о причинах невыдачи моих личных средств неделю подряд.
Поддержка прямым текстом сказала "валюты нет по всей стране". Хотя очевидно же, что это неправда.
Я - не паникёр. Просто собирался забрать валюту из Привата и ещё одного банка, да положить на депо в третий. Как раз вот на этой неделе, до крымских событий. И вот на тебе, блин
Додано: Сер 28 лис, 2018 21:14
Re: Приватбанк
Shustoff, пиши им на почту help@pb.ua и, если сообщат об отсутствии валюты, то пусть отправляют за свой счет SWIFT в тот банк, куда собираешься открыть депозит.
Додано: Чет 29 лис, 2018 04:44
Чому одразу "зрозуміле"? Пан висловив поки що нічим не підтверджене припущення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:35
Почти все наши банки вне зависимости от типа карты Виза или МК используют при пересчете доллар. Вроде как Моно через Евро конвертит.
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:36
Отпишитесь, если не трудно, удалось ли забрать деньги и каким образом.
KTM9BZ4 промо-код даёт +50 грн при размещении вами депозита в рамках акции Минфина «Бонус к депозиту»
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:04
Re: Приватбанк
Заказы валюты на 27, 28, 29 аннулируют. Предлагают конвертить в гривну или собирать по крупицам от приноса.
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:00
Валютка
Получил без проблем перевод Маниграмму $900+, сумму заказал вчера до 13.00, сегодня в 9.00 выдали все до доллара новыми хрустящими синими сотками и старыми ветхими и обрисованными единичками ) Обмен на гривну не парили, зачисление на карту тоже. Очень доволен. Город Киев, отделение на периферии.
Буду ждать в декабре еще и пару гривен кэшбэка по акции
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
|