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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7872787378747875
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:38

Держ-банкам треба видавати нагадайку від НБУ -

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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:39

  andreyiskra написав:потерял где в тарифах по карте уни написано комиссия 3 грн по СЭП. подскажите


3 грн - СЕП с КДВ.
1% своими или 4% кредитными - СЕП с Универсалки.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:44

jay2004
та нет. сам лично переводил с уни на моно 12к за три грн
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:12

  andreyiskra написав:jay2004
та нет. сам лично переводил с уни на моно 12к за три грн


Факты (скрины) в студию, плиз.
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jay2004
 
Повідомлень: 1462
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  #<1 ... 7872787378747875
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