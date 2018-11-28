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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:38
+50грн !
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:39
3 грн - СЕП с КДВ.
1% своими или 4% кредитными - СЕП с Универсалки.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:12
Факты (скрины) в студию, плиз.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:16
Додано: Чет 29 лис, 2018 16:31
Скринов не дам, но уже несколько раз закидывал деньги и на Моню, и на Аллу. 3 грн. Гривневых КДВ у меня вообще нет, ибо нафиг не нужны.
При этом за перевод на счёт ФОПа по реквизитам таки сожрало 1%.
Додано: Чет 29 лис, 2018 16:40
Re: Приватбанк
Пойдет?
Додано: Чет 29 лис, 2018 16:42
Re: Приватбанк
Коллеги, уже больше месяца, как платеж по сэп, через мои платежи - 3 грн, как для кдв, так и для своих с универсалки
Додано: Чет 29 лис, 2018 16:49
andreyiskra jay2004
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:01
Re: Приватбанк
А кто-то в Киеве снимал крупные суммы в привете?
Мать пыталась получить в областном центре, где введено вп, со своего валютного счета 20k - морозят! Причем счет текущий, не депозит. Третий раз уже заказывыает.
Если попробовать получить в кассе крупных сумм в столице? Или морозят всех независимо от города и ВП?
В какой форме правильно получить письменный отказ, что-бы потом можно было в случае чего взыскать издержки. У них кто ответственное лицо в отделениях? Управляющий?
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