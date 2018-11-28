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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7873787478757876>
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:38

Держ-банкам треба видавати нагадайку від НБУ -

:mrgreen:

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:39

  andreyiskra написав:потерял где в тарифах по карте уни написано комиссия 3 грн по СЭП. подскажите


3 грн - СЕП с КДВ.
1% своими или 4% кредитными - СЕП с Универсалки.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:44

jay2004
та нет. сам лично переводил с уни на моно 12к за три грн
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:12

  andreyiskra написав:jay2004
та нет. сам лично переводил с уни на моно 12к за три грн


Факты (скрины) в студию, плиз.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:16

  jay2004 написав:
  andreyiskra написав:jay2004
та нет. сам лично переводил с уни на моно 12к за три грн


Факты (скрины) в студию, плиз.

То что Вы помните старые тарифы - хорошо. Но все меняется! Полистайте тему на несколько месяцев взад. Это подтвержденный факт. ПБ так стал работать.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:31

  jay2004 написав:
  andreyiskra написав:jay2004
та нет. сам лично переводил с уни на моно 12к за три грн


Факты (скрины) в студию, плиз.

Скринов не дам, но уже несколько раз закидывал деньги и на Моню, и на Аллу. 3 грн. Гривневых КДВ у меня вообще нет, ибо нафиг не нужны.

При этом за перевод на счёт ФОПа по реквизитам таки сожрало 1%.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:40

Re: Приватбанк

Пойдет?
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Surz
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:42

Re: Приватбанк

Коллеги, уже больше месяца, как платеж по сэп, через мои платежи - 3 грн, как для кдв, так и для своих с универсалки 8)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:49

andreyiskra jay2004
https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi
https://privatbank.ua/perevod-na-kartu- ... ugom-banke
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:01

Re: Приватбанк

А кто-то в Киеве снимал крупные суммы в привете?

Мать пыталась получить в областном центре, где введено вп, со своего валютного счета 20k - морозят! Причем счет текущий, не депозит. Третий раз уже заказывыает.

Если попробовать получить в кассе крупных сумм в столице? Или морозят всех независимо от города и ВП?

В какой форме правильно получить письменный отказ, что-бы потом можно было в случае чего взыскать издержки. У них кто ответственное лицо в отделениях? Управляющий?
drech
 
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