Додано: Чет 29 лис, 2018 17:24
drech написав:
В какой форме правильно получить письменный отказ, что-бы потом можно было в случае чего взыскать издержки. У них кто ответственное лицо в отделениях? Управляющий?
Письменный отказ, по моему опыту, в Примате получить практически нереально. Старший клерк по отделению будет как попугай повторять вам в разных вариациях фразу: "Письменный отказ дается на письменное обращение. Подсказать вам почтовый адрес головного офиса?".
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.