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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7873787478757876
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:24

  drech написав:В какой форме правильно получить письменный отказ, что-бы потом можно было в случае чего взыскать издержки. У них кто ответственное лицо в отделениях? Управляющий?

Письменный отказ, по моему опыту, в Примате получить практически нереально. Старший клерк по отделению будет как попугай повторять вам в разных вариациях фразу: "Письменный отказ дается на письменное обращение. Подсказать вам почтовый адрес головного офиса?".
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