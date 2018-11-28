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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:24
drech написав:
В какой форме правильно получить письменный отказ, что-бы потом можно было в случае чего взыскать издержки. У них кто ответственное лицо в отделениях? Управляющий?
Письменный отказ, по моему опыту, в Примате получить практически нереально. Старший клерк по отделению будет как попугай повторять вам в разных вариациях фразу: "Письменный отказ дается на письменное обращение. Подсказать вам почтовый адрес головного офиса?".
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:45
drech написав:
А кто-то в Киеве снимал крупные суммы в привете?
Мать пыталась получить в областном центре, где введено вп, со своего валютного счета 20k - морозят! Причем счет текущий, не депозит. Третий раз уже заказывыает.
Если попробовать получить в кассе крупных сумм в столице? Или морозят всех независимо от города и ВП?
В какой форме правильно получить письменный отказ, что-бы потом можно было в случае чего взыскать издержки. У них кто ответственное лицо в отделениях? Управляющий?
Тоже прислали смс уже второй отказ
Заказал повторно на понедельник чуть больше четырёх тысяч долларов
Что интересно нбу заверил что проблем со снятием валюты в банках нет
Возможно случайность или временные трудности
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Чет 29 лис, 2018 18:29
мой заказ валюты сегодня отдали, так что все норм покрайне мере у меня
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habbol86
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Додано: Чет 29 лис, 2018 18:32
Ukrainian написав: drech написав:
А кто-то в Киеве снимал крупные суммы в привете?
Мать пыталась получить в областном центре, где введено вп, со своего валютного счета 20k - морозят! Причем счет текущий, не депозит. Третий раз уже заказывыает.
Если попробовать получить в кассе крупных сумм в столице? Или морозят всех независимо от города и ВП?
В какой форме правильно получить письменный отказ, что-бы потом можно было в случае чего взыскать издержки. У них кто ответственное лицо в отделениях? Управляющий?
Тоже прислали смс уже второй отказ
Заказал повторно на понедельник чуть больше четырёх тысяч долларов
Что интересно нбу заверил что проблем со снятием валюты в банках нет
Возможно случайность или временные трудности
Я пару страниц назад описывал всю свистопляску с выдачей валюты начиная с понедельника. Дважды приходил отказ: во-вторник и вчера. Сегодня отказ не прислали. Следовательно - завтра должны отдать.
Но я вчера срался с ними целый день во всех каналах связи)
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Додано: Чет 29 лис, 2018 18:33
А есть ли где-нибудь хоть небольшой обзорчик мер, которые можно предпринять в ответ на этот беспредел?
Пусть даже разной степени эффективности, я понимаю, что какой-то волшебной кнопки, на которую нажать, и всё сразу станет нормально, скорее всего, не существует.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:04
habbol86 написав:
мой заказ валюты сегодня отдали, так что все норм покрайне мере у меня
Больше или меньше 4к валюты?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:14
йцукен написав: Квесторе_поверніться написав: йцукен написав:
Заказывал валюту в п24 на завтра, заявку просто взяли и отменили.
Заказал на послезавтра, посмотрим выполнят ли.
Лично я сомневаюсь
Валюта не тільки Вам а і банку потрібна.
Валюта моя и лежит на приват-вкладе под смешную ставку.
а говорили "госбанк, госбанк"
это она станет вашей, когда сможете ее получить, а сейчас она привата...
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