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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7874787578767877>
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:24

  drech написав:В какой форме правильно получить письменный отказ, что-бы потом можно было в случае чего взыскать издержки. У них кто ответственное лицо в отделениях? Управляющий?

Письменный отказ, по моему опыту, в Примате получить практически нереально. Старший клерк по отделению будет как попугай повторять вам в разных вариациях фразу: "Письменный отказ дается на письменное обращение. Подсказать вам почтовый адрес головного офиса?".
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:45

  drech написав:А кто-то в Киеве снимал крупные суммы в привете?

Мать пыталась получить в областном центре, где введено вп, со своего валютного счета 20k - морозят! Причем счет текущий, не депозит. Третий раз уже заказывыает.

Если попробовать получить в кассе крупных сумм в столице? Или морозят всех независимо от города и ВП?

В какой форме правильно получить письменный отказ, что-бы потом можно было в случае чего взыскать издержки. У них кто ответственное лицо в отделениях? Управляющий?

Тоже прислали смс уже второй отказ
Заказал повторно на понедельник чуть больше четырёх тысяч долларов
Что интересно нбу заверил что проблем со снятием валюты в банках нет
Возможно случайность или временные трудности
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:29

Re: Приватбанк

мой заказ валюты сегодня отдали, так что все норм покрайне мере у меня
habbol86
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:32

  Ukrainian написав:
  drech написав:А кто-то в Киеве снимал крупные суммы в привете?

Мать пыталась получить в областном центре, где введено вп, со своего валютного счета 20k - морозят! Причем счет текущий, не депозит. Третий раз уже заказывыает.

Если попробовать получить в кассе крупных сумм в столице? Или морозят всех независимо от города и ВП?

В какой форме правильно получить письменный отказ, что-бы потом можно было в случае чего взыскать издержки. У них кто ответственное лицо в отделениях? Управляющий?

Тоже прислали смс уже второй отказ
Заказал повторно на понедельник чуть больше четырёх тысяч долларов
Что интересно нбу заверил что проблем со снятием валюты в банках нет
Возможно случайность или временные трудности


Я пару страниц назад описывал всю свистопляску с выдачей валюты начиная с понедельника. Дважды приходил отказ: во-вторник и вчера. Сегодня отказ не прислали. Следовательно - завтра должны отдать.
Но я вчера срался с ними целый день во всех каналах связи)
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:33

А есть ли где-нибудь хоть небольшой обзорчик мер, которые можно предпринять в ответ на этот беспредел?
Пусть даже разной степени эффективности, я понимаю, что какой-то волшебной кнопки, на которую нажать, и всё сразу станет нормально, скорее всего, не существует.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:04

  habbol86 написав:мой заказ валюты сегодня отдали, так что все норм покрайне мере у меня

Больше или меньше 4к валюты?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:14

  йцукен написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  йцукен написав:Заказывал валюту в п24 на завтра, заявку просто взяли и отменили.
Заказал на послезавтра, посмотрим выполнят ли.
Лично я сомневаюсь

Валюта не тільки Вам а і банку потрібна. :)

Валюта моя и лежит на приват-вкладе под смешную ставку.
а говорили "госбанк, госбанк"

это она станет вашей, когда сможете ее получить, а сейчас она привата... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:15

Ukrainian

після того як ви насіяли паніки море ПБ заніс вас в блек ліст
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:19

  vanok написав:
  йцукен написав:
  йцукен написав:Заказывал валюту в п24 на завтра, заявку просто взяли и отменили.
Заказал на послезавтра, посмотрим выполнят ли.
Лично я сомневаюсь
  Квесторе_поверніться написав:Валюта не тільки Вам а і банку потрібна. :)

Валюта моя и лежит на приват-вкладе под смешную ставку.
а говорили "госбанк, госбанк"

Ставка смешная и вправду, помечтаем... Вот банк не выполнил обязательства не вернул в срок (1-3 дня к примеру) средства. Так пусть применяет процентную ставку как для срочных вкладов, или ещё лучше как для кредитов. Зеркально как он поступает с кредитками не уплатил вовремя, насчитаем проценты за весь срок. Глядишь порасторопнее и возвращали бы... :D

хм, правила устанавливает приват, было бы странно, если бы он себя же ими и наказывал. а так все можно списать на тех. сбой. в случае тех. сбоя виноват кто?... правильно клиент и вы с этим согласились, когда подписывали согласие.
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А здесь не нашел я https://privatbank.ua/ru/platezhnie-karty/universalna
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