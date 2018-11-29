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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7874787578767877
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:57

Ukrainian
больше, но тоже 3 нуля
habbol86
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:37

Что за чудесное утро?

Формирую платеж на 2620 ТАСИ с УНИ ПРИВАТБАНКА
ПО своему шаблону :

Формирую 1000 грн - комиссия за перевод на счет 2620ТАСИ только 3 грн

Формирую 1500 грн - комиссия за перевод на счет 2620ТАСИ только 3 грн И рисует додаткову комисс 0,08 грн.

Что за ах? ВСЕ СРЕДСТВА СВОИ , сам пополнил через терминал.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:15

Re: Приватбанк

Сегодня от привата:"200USD поступили в отделение и уже доступны Вам для снятия сегодня до 16:30. Адрес отделения _____". Заказывал 26.11 для снятия по окончанию депозита.
egorek
 
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