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больше, но тоже 3 нуля
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:37
Что за чудесное утро?
Формирую платеж на 2620 ТАСИ с УНИ ПРИВАТБАНКА
ПО своему шаблону :
Формирую 1000 грн - комиссия за перевод на счет 2620ТАСИ только 3 грн
Формирую 1500 грн - комиссия за перевод на счет 2620ТАСИ только 3 грн И рисует додаткову комисс 0,08 грн.
Что за ах? ВСЕ СРЕДСТВА СВОИ , сам пополнил через терминал.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:15
Re: Приватбанк
Сегодня от привата:"200USD поступили в отделение и уже доступны Вам для снятия сегодня до 16:30. Адрес отделения _____". Заказывал 26.11 для снятия по окончанию депозита.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:09
А почему в приложении для смарта периодически слетает значек Google-pay с карты? Иногда приложуха начинает предлагать подключить карту к google-pay, а после попытки пишет, что карта уже ранее подключена. Что за глюки?
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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