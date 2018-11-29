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больше, но тоже 3 нуля
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:37
Что за чудесное утро?
Формирую платеж на 2620 ТАСИ с УНИ ПРИВАТБАНКА
ПО своему шаблону :
Формирую 1000 грн - комиссия за перевод на счет 2620ТАСИ только 3 грн
Формирую 1500 грн - комиссия за перевод на счет 2620ТАСИ только 3 грн И рисует додаткову комисс 0,08 грн.
Что за ах? ВСЕ СРЕДСТВА СВОИ , сам пополнил через терминал.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:15
Re: Приватбанк
Сегодня от привата:"200USD поступили в отделение и уже доступны Вам для снятия сегодня до 16:30. Адрес отделения _____". Заказывал 26.11 для снятия по окончанию депозита.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:09
А почему в приложении для смарта периодически слетает значек Google-pay с карты? Иногда приложуха начинает предлагать подключить карту к google-pay, а после попытки пишет, что карта уже ранее подключена. Что за глюки?
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:00
Обойма свинорыла
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:05
clientage, поставил бы дизлайк за рошен, но тут нельзя.
Яблоки сейчас тоже по хорошей цене, натуральные витамины всё-таки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:07
Эт племяш -- молодеж. А я своих 2 яйца не догодался сфотить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:14
Re: Приватбанк
Сфоткать то можна, а от викладати такі фотки, то вже не тут.
А то я кажуть президенти: "Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало"
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:00
Докладываю.
Сегодня таки снял валюту с карты. В принципе, без проблем. Смс от банка о том, что "деньги в отделении" не приходила, пошёл так.
Передо мной чел прямо с карты купил 5К баксов. Касса типа закрытая, но перегородка тонкая и всё отлично слышно. Так что по-логике проблем больше нет. По-крайней мере, по состоянию на сейчас.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:24
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