Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:37

Формирую платеж на 2620 ТАСИ с УНИ ПРИВАТБАНКА

ПО своему шаблону :



Формирую 1000 грн - комиссия за перевод на счет 2620ТАСИ только 3 грн



Формирую 1500 грн - комиссия за перевод на счет 2620ТАСИ только 3 грн И рисует додаткову комисс 0,08 грн.



Что за ах? ВСЕ СРЕДСТВА СВОИ , сам пополнил через терминал.