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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7874787578767877
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:57

Ukrainian
больше, но тоже 3 нуля
habbol86
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:37

Что за чудесное утро?

Формирую платеж на 2620 ТАСИ с УНИ ПРИВАТБАНКА
ПО своему шаблону :

Формирую 1000 грн - комиссия за перевод на счет 2620ТАСИ только 3 грн

Формирую 1500 грн - комиссия за перевод на счет 2620ТАСИ только 3 грн И рисует додаткову комисс 0,08 грн.

Что за ах? ВСЕ СРЕДСТВА СВОИ , сам пополнил через терминал.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:15

Re: Приватбанк

Сегодня от привата:"200USD поступили в отделение и уже доступны Вам для снятия сегодня до 16:30. Адрес отделения _____". Заказывал 26.11 для снятия по окончанию депозита.
egorek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:09

А почему в приложении для смарта периодически слетает значек Google-pay с карты? Иногда приложуха начинает предлагать подключить карту к google-pay, а после попытки пишет, что карта уже ранее подключена. Что за глюки?
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:00

Обойма свинорыла

  Menwyy написав:Кто разбирался с акцией https://promos.privatbank.ua/ua/sotka-z-google-pay ? По условиям явно нужно расплатиться раз от 4 грн с помощью гугл пей. Зачем они 5 дней привязывают? Пытаются запутать, чтобы человек на протяжении 5 дней платил?

Зображення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:05

clientage, поставил бы дизлайк за рошен, но тут нельзя.
Яблоки сейчас тоже по хорошей цене, натуральные витамины всё-таки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:07

  Вкладчик1234 написав:clientage, поставил бы дизлайк за рошен, но тут нельзя.
Яблоки сейчас тоже по хорошей цене, натуральные витамины всё-таки

Эт племяш -- молодеж. А я своих 2 яйца не догодался сфотить :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:14

Re: Приватбанк

  clientage написав:А я своих 2 яйца не догодался сфотить


Сфоткать то можна, а от викладати такі фотки, то вже не тут.
А то я кажуть президенти: "Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало"
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:00

Докладываю.
Сегодня таки снял валюту с карты. В принципе, без проблем. Смс от банка о том, что "деньги в отделении" не приходила, пошёл так.
Передо мной чел прямо с карты купил 5К баксов. Касса типа закрытая, но перегородка тонкая и всё отлично слышно. Так что по-логике проблем больше нет. По-крайней мере, по состоянию на сейчас.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:24

  clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:clientage, поставил бы дизлайк за рошен, но тут нельзя.
Яблоки сейчас тоже по хорошей цене, натуральные витамины всё-таки

Эт племяш -- молодеж. А я своих 2 яйца не догодался сфотить :lol: :lol:

Ну вот лучче не надо нам фотать СВОИ 2 яйца :D
curiousobro
 
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