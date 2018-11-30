3 грн - СЭП с Универсалки за свои средства. Уже 100 раз переводил.
Скринить и замазывать не буду, лень.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:31
Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:41
Re: Приватбанк
Где в тарифах это написано? Я тоже переводил.
P.S. А я сегодня лохонулся. Сделал сэп на моню 15к, а забыл что выходные впереди. Хотел завтра депо на моне открыть.
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