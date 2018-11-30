3 грн - СЭП с Универсалки за свои средства. Уже 100 раз переводил.
Скринить и замазывать не буду, лень.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:31
Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:41
Re: Приватбанк
Где в тарифах это написано? Я тоже переводил.
P.S. А я сегодня лохонулся. Сделал сэп на моню 15к, а забыл что выходные впереди. Хотел завтра депо на моне открыть.
Додано: Суб 01 гру, 2018 05:50
Re: Приватбанк
вот здесь - колонка Приват24
Для Привата это СТАНДАРТНЫЙ БЕЗДОГОВОРНОЙ платеж - всего 3 грн.
Ощад же начинает выкручиваться, приплетает транзитные счета и вешает тариф как р2р. Вы не лоханулись - это просто дата валютирования на Вашем платеже 03-12-2018.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 01 гру, 2018 11:45
Раньше понедилка Приват их не отправит. Сам так попадал накануне Дня незалежности.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 12:41
Re: Приватбанк
Вчора (29.11)!!! зарахували на картку 100 грн. по акції: "100 грн. до пенсії. Краще пізно, ніж ніколи.
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:46
Re: Приватбанк
Моїй мамі те ж саме прийшли, хоча хотілось би щоб все подібне відбувалось автоматично без додаткових тілорухів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 01 гру, 2018 15:16
clientage, правильный выбор производителя. Лайк!
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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