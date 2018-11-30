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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7876787778787879>
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:31

  jay2004 написав:
  andreyiskra написав:потерял где в тарифах по карте уни написано комиссия 3 грн по СЭП. подскажите


3 грн - СЕП с КДВ.
1% своими или 4% кредитными - СЕП с Универсалки.


3 грн - СЭП с Универсалки за свои средства. Уже 100 раз переводил.
Скринить и замазывать не буду, лень.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:41

Re: Приватбанк

Где в тарифах это написано? Я тоже переводил.
P.S. А я сегодня лохонулся. Сделал сэп на моню 15к, а забыл что выходные впереди. Хотел завтра депо на моне открыть.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 05:50

Re: Приватбанк

  andreyiskra написав:Где в тарифах это написано? Я тоже переводил.


вот здесь - колонка Приват24
https://privatbank.ua/ru/plategi-za-kom ... hie-uslugi
Для Привата это СТАНДАРТНЫЙ БЕЗДОГОВОРНОЙ платеж - всего 3 грн.
Ощад же начинает выкручиваться, приплетает транзитные счета и вешает тариф как р2р. Вы не лоханулись - это просто дата валютирования на Вашем платеже 03-12-2018.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:45

  Goodman написав:
  andreyiskra написав:Где в тарифах это написано? Я тоже переводил.


вот здесь - колонка Приват24
https://privatbank.ua/ru/plategi-za-kom ... hie-uslugi
Для Привата это СТАНДАРТНЫЙ БЕЗДОГОВОРНОЙ платеж - всего 3 грн.
Ощад же начинает выкручиваться, приплетает транзитные счета и вешает тариф как р2р. Вы не лоханулись - это просто дата валютирования на Вашем платеже 03-12-2018.

Раньше понедилка Приват их не отправит. Сам так попадал накануне Дня незалежности.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:41

Re: Приватбанк

Вчора (29.11)!!! зарахували на картку 100 грн. по акції: "100 грн. до пенсії. Краще пізно, ніж ніколи.
Manchester
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:46

Re: Приватбанк

  Manchester написав:Вчора (29.11)!!! зарахували на картку 100 грн. по акції "100 грн. до пенсії. Краще пізно, ніж ніколи.


Моїй мамі те ж саме прийшли, хоча хотілось би щоб все подібне відбувалось автоматично без додаткових тілорухів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:16

clientage, правильный выбор производителя. Лайк!
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:05

На кдв зачисление бесплатно а потом если снимать нал то 0.5%
1.Как это обойти можно?
2.Перевод на кдв другого человека бесплатно в приват банке?
3.Потом бесплатно снять только через открытие депозита на минимальный срок?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:14

Ukrainian пункт3 - меньше всего вопросов
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:13

  Ukrainian написав:На кдв зачисление бесплатно а потом если снимать нал то 0.5%
1.Как это обойти можно?
2.Перевод на кдв другого человека бесплатно в приват банке?
3.Потом бесплатно снять только через открытие депозита на минимальный срок?

З Універсальну безкоштовно можна зняти кредитні у будь-якому банкоматі (бажано сумами до тисячі), потім з КДВ можна безкоштовно загасити Універсальну. Якщо прийти у футболці з путіним, то нараховують ще й кешбек.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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