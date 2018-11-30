|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 17:32
Де кеш-бек нараховують?
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14035
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1060 раз.
- Подякували: 1165 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 01 гру, 2018 17:50
За футболку?
Киев, ул. Владимирская, 35
BBC написав:Де кеш-бек нараховують?
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 356
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:12
Ukrainian написав:
На кдв зачисление бесплатно а потом если снимать нал то 0.5%
Ничего то ты не знаешь, Джон Сноу.
Наоборот
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 896
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:13
klug написав:
З Універсальну безкоштовно можна зняти кредитні у будь-якому банкоматі
Что за бред ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 896
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:21
mustbe написав: Ukrainian написав:
На кдв зачисление бесплатно а потом если снимать нал то 0.5%
Ничего то ты не знаешь, Джон Сноу.
Наоборот
Целевые с фонда гарантирования зачисляются без 0.5% комиссии
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 7345
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:56
Ой+ написав: Manchester написав:
Вчора (29.11)!!! зарахували на картку 100 грн. по акції "100 грн. до пенсії. Краще пізно, ніж ніколи.
Моїй мамі те ж саме прийшли, хоча хотілось би щоб все подібне відбувалось автоматично без додаткових тілорухів.
А моїй ще не прийшли.
Правда, вчора зателефонували і підтвердили, що з її сторони всі умови акції виконані! Обіцяли виплатити найближчим часом...
-
darmet
-
-
- Повідомлень: 2413
- З нами з: 29.03.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|