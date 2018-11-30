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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7876787778787879
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:32

Де кеш-бек нараховують?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:50

Re: Приватбанк

За футболку?
Киев, ул. Владимирская, 35
BBC написав:Де кеш-бек нараховують?
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:12

  Ukrainian написав:На кдв зачисление бесплатно а потом если снимать нал то 0.5%

Ничего то ты не знаешь, Джон Сноу.
Наоборот
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:13

  klug написав:З Універсальну безкоштовно можна зняти кредитні у будь-якому банкоматі

Что за бред ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:21

  mustbe написав:
  Ukrainian написав:На кдв зачисление бесплатно а потом если снимать нал то 0.5%

Ничего то ты не знаешь, Джон Сноу.
Наоборот


Целевые с фонда гарантирования зачисляются без 0.5% комиссии
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:56

  Ой+ написав:
  Manchester написав:Вчора (29.11)!!! зарахували на картку 100 грн. по акції "100 грн. до пенсії. Краще пізно, ніж ніколи.


Моїй мамі те ж саме прийшли, хоча хотілось би щоб все подібне відбувалось автоматично без додаткових тілорухів.

А моїй ще не прийшли. :roll: Правда, вчора зателефонували і підтвердили, що з її сторони всі умови акції виконані! Обіцяли виплатити найближчим часом... :shock:
darmet
 
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