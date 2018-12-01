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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7877787878797880
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:24

Re: Приватбанк

Когда уже Приват хоть на полгодика +1% к безналоговым? А то уходить не хочется, удобно, но плата за такое удобство всё растёт...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:29

  kreuz написав:Когда уже Приват хоть на полгодика +1% к безналоговым? А то уходить не хочется, удобно, но плата за такое удобство всё растёт...

даю ему +7дн, если не будет 15% беззалоговых на 6мес, то ухожу на Скай :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:32

  clientage написав:
  kreuz написав:Когда уже Приват хоть на полгодика +1% к безналоговым? А то уходить не хочется, удобно, но плата за такое удобство всё растёт...

даю ему +7дн, если не будет 15% беззалоговых на 6мес, то ухожу на Скай :)

Ну я не так жёстко настроен, могу до конца года подождать...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 10.12.07
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Подякували: 74 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:34

  kreuz написав:
  clientage написав:
  kreuz написав:Когда уже Приват хоть на полгодика +1% к безналоговым? А то уходить не хочется, удобно, но плата за такое удобство всё растёт...

даю ему +7дн, если не будет 15% беззалоговых на 6мес, то ухожу на Скай :)

Ну я не так жёстко настроен, могу до конца года подождать...

Да после 20го уже трудно будет спокойно сало перепрятать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26564
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3048 раз.
 
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  #<1 ... 7877787878797880
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