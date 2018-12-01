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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:24
Когда уже Приват хоть на полгодика +1% к безналоговым? А то уходить не хочется, удобно, но плата за такое удобство всё растёт...
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kreuz
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:29
kreuz написав:
Когда уже Приват хоть на полгодика +1% к безналоговым? А то уходить не хочется, удобно, но плата за такое удобство всё растёт...
даю ему +7дн, если не будет 15% беззалоговых на 6мес, то ухожу на Скай
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:32
clientage написав: kreuz написав:
Когда уже Приват хоть на полгодика +1% к безналоговым? А то уходить не хочется, удобно, но плата за такое удобство всё растёт...
даю ему +7дн, если не будет 15% беззалоговых на 6мес, то ухожу на Скай
Ну я не так жёстко настроен, могу до конца года подождать...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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kreuz
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:34
kreuz написав: clientage написав: kreuz написав:
Когда уже Приват хоть на полгодика +1% к безналоговым? А то уходить не хочется, удобно, но плата за такое удобство всё растёт...
даю ему +7дн, если не будет 15% беззалоговых на 6мес, то ухожу на Скай
Ну я не так жёстко настроен, могу до конца года подождать...
Да после 20го уже трудно будет спокойно сало перепрятать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 02 гру, 2018 14:19
А чего 20-го?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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kreuz
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Додано: Нед 02 гру, 2018 14:29
kreuz написав:
А чего 20-го?
а после 20 - рождество, Новый год, рождество, Новый год
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Додано: Нед 02 гру, 2018 14:33
Stringer написав: kreuz написав:
А чего 20-го?
а после 20 - рождество, Новый год, рождество, Новый год
... корпоративы, пьянки-гулянки: ой я забыло, ой оно зависло, ой админ на лыжак у нас катается...
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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