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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:24
Re: Приватбанк
Когда уже Приват хоть на полгодика +1% к безналоговым? А то уходить не хочется, удобно, но плата за такое удобство всё растёт...
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:29
даю ему +7дн, если не будет 15% беззалоговых на 6мес, то ухожу на Скай
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:32
Ну я не так жёстко настроен, могу до конца года подождать...
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:34
Да после 20го уже трудно будет спокойно сало перепрятать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:19
Re: Приватбанк
А чего 20-го?
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Додано: Нед 02 гру, 2018 14:29
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:33
... корпоративы, пьянки-гулянки: ой я забыло, ой оно зависло, ой админ на лыжак у нас катается...
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 гру, 2018 07:58
Re: Приватбанк
Комрады, напомните, пожалуйста.
ПБ месяца три назад ввел платную услугу получения SMS по всем транзакциям. Понадеялся на честность бегемота. Соответственно, банк регулярно списывает 5 грн, но SMS приходят лишь по снятию налички или покупкам, а по регулярным платежам - ни единой не было с тех пор.
Это у меня одного что-то криво сконфигурировалось или ПБ какие-то новые правила-ограничения ввел позже дополнительно? Отчеты по рег.платежам в П24-мессенжер валятся, конечно, но я как-то наивно полагал, что и SMS по ним должны приходить. Что я упустил?
Додано: Пон 03 гру, 2018 08:47
Re: Приватбанк
Списался с "техподдержкой". Ответили, что во-первых, даже за 5 грн СМС должны ходить якобы "от 100 грн" , а во-вторых, SMS якобы были отправлены, а не получил я их потому, что "кэш и куки нужно почистить". Бл@@... вот это уровень техподдержки. Полчаса с лишним провисеть на линии, чтобы такое ответить - это надо долго учиться, наверное.
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:37
Re: Приватбанк
Не кормите их. Говорите прямо и сразу - не приходят СМС на простой кнопочный телефон Нокиа 1280.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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