RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7878787978807881>
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:24

Re: Приватбанк

Когда уже Приват хоть на полгодика +1% к безналоговым? А то уходить не хочется, удобно, но плата за такое удобство всё растёт...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1138
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:29

  kreuz написав:Когда уже Приват хоть на полгодика +1% к безналоговым? А то уходить не хочется, удобно, но плата за такое удобство всё растёт...

даю ему +7дн, если не будет 15% беззалоговых на 6мес, то ухожу на Скай :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26577
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3051 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:32

  clientage написав:
  kreuz написав:Когда уже Приват хоть на полгодика +1% к безналоговым? А то уходить не хочется, удобно, но плата за такое удобство всё растёт...

даю ему +7дн, если не будет 15% беззалоговых на 6мес, то ухожу на Скай :)

Ну я не так жёстко настроен, могу до конца года подождать...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1138
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:34

  kreuz написав:
  clientage написав:
  kreuz написав:Когда уже Приват хоть на полгодика +1% к безналоговым? А то уходить не хочется, удобно, но плата за такое удобство всё растёт...

даю ему +7дн, если не будет 15% беззалоговых на 6мес, то ухожу на Скай :)

Ну я не так жёстко настроен, могу до конца года подождать...

Да после 20го уже трудно будет спокойно сало перепрятать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26577
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3051 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:19

Re: Приватбанк

А чего 20-го?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1138
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:29

  kreuz написав:А чего 20-го?

а после 20 - рождество, Новый год, рождество, Новый год
Stringer
 
Повідомлень: 8546
З нами з: 23.01.13
Подякував: 252 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:33

  Stringer написав:
  kreuz написав:А чего 20-го?

а после 20 - рождество, Новый год, рождество, Новый год

... корпоративы, пьянки-гулянки: ой я забыло, ой оно зависло, ой админ на лыжак у нас катается...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26577
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3051 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 07:58

Re: Приватбанк

Комрады, напомните, пожалуйста.
ПБ месяца три назад ввел платную услугу получения SMS по всем транзакциям. Понадеялся на честность бегемота. Соответственно, банк регулярно списывает 5 грн, но SMS приходят лишь по снятию налички или покупкам, а по регулярным платежам - ни единой не было с тех пор.
Это у меня одного что-то криво сконфигурировалось или ПБ какие-то новые правила-ограничения ввел позже дополнительно? Отчеты по рег.платежам в П24-мессенжер валятся, конечно, но я как-то наивно полагал, что и SMS по ним должны приходить. Что я упустил?
Intento
 
Повідомлень: 54
З нами з: 06.06.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 08:47

Re: Приватбанк

  Intento написав:SMS приходят лишь по снятию налички или покупкам, а по регулярным платежам - ни единой не было
Списался с "техподдержкой". Ответили, что во-первых, даже за 5 грн СМС должны ходить якобы "от 100 грн" :mrgreen: , а во-вторых, SMS якобы были отправлены, а не получил я их потому, что "кэш и куки нужно почистить". Бл@@... вот это уровень техподдержки. Полчаса с лишним провисеть на линии, чтобы такое ответить - это надо долго учиться, наверное.
Intento
 
Повідомлень: 54
З нами з: 06.06.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:37

Re: Приватбанк

  Intento написав:Бл@@... вот это уровень техподдержки.


Не кормите их. Говорите прямо и сразу - не приходят СМС на простой кнопочный телефон Нокиа 1280.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2613
З нами з: 23.11.14
Подякував: 574 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7878787978807881>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexSV, Ferlakur, lel, ramaz, riwalir і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.