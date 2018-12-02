А я стільки чекати не став, мігрую вже.
Шкода, бо дійсно було зручно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:48
А я стільки чекати не став, мігрую вже.
Шкода, бо дійсно було зручно.
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:05
Что-то я упустил. Ничего о таком не слышал, и сейчас проверил выписки за последних два месяца - подобных списаний не было. Тип (и класс) карты влияет на эту стоимость?
upd: нашел, о чем речь:
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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