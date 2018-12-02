RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7878787978807881
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:48

  clientage написав:
  kreuz написав:Когда уже Приват хоть на полгодика +1% к безналоговым? А то уходить не хочется, удобно, но плата за такое удобство всё растёт...

даю ему +7дн, если не будет 15% беззалоговых на 6мес, то ухожу на Скай :)


А я стільки чекати не став, мігрую вже.
Шкода, бо дійсно було зручно.
V2
4
 
Повідомлень: 5547
З нами з: 03.07.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:05

  Intento написав:ПБ месяца три назад ввел платную услугу получения SMS по всем транзакциям. Понадеялся на честность бегемота. Соответственно, банк регулярно списывает 5 грн

Что-то я упустил. Ничего о таком не слышал, и сейчас проверил выписки за последних два месяца - подобных списаний не было. Тип (и класс) карты влияет на эту стоимость?

upd: нашел, о чем речь:Зображення
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 350
З нами з: 12.05.16
Подякував: 50 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:09

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Говорите прямо и сразу - не приходят СМС на простой кнопочный телефон Нокиа 1280
Там хоть и сидят редкие при***, но не полные же де*** (я в медицинском смысле) - видят по эпизодическим сетевым подключениям, что я который год со смартом хожу. Так что не прокатит, хотя идея мне нравится.
Intento
 
Повідомлень: 56
З нами з: 06.06.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:14

Re: Приватбанк

  -rx- написав:Что-то я упустил. Ничего о таком не слышал
Там реализовано так, что при выборе опции "SMSALL" подключается нередактируемый регулярный платеж на 5 грн через каждые 30 дней. Вот по этому платежу SMSка приходит четко, но по остальным рег платежам, запланированным на тот же самый день или другой - ничего.

Чуть позже потормошу их еще раз. Не дело это, бардак поощрять.
Intento
 
Повідомлень: 56
З нами з: 06.06.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:46

Re: Приватбанк

  Intento написав:Там реализовано так, что при выборе опции "SMSALL" подключается нередактируемый регулярный платеж на 5 грн через каждые 30 дней

А по цьому регулярному платежу банк теж буде комісію в 1 грн. брати з 01.12.2018 р.?
Sungsam
 
Повідомлень: 91
З нами з: 05.10.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:53

  Sungsam написав:
  Intento написав:Там реализовано так, что при выборе опции "SMSALL" подключается нередактируемый регулярный платеж на 5 грн через каждые 30 дней

А по цьому регулярному платежу банк теж буде комісію в 1 грн. брати з 01.12.2018 р.?

Ні, тільки вихідні платьожики вдарять 1 гривнею. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26652
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7878787978807881
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, lel, sevau, Vint і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5356)
03.12.2018 12:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.