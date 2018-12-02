А я стільки чекати не став, мігрую вже.
Шкода, бо дійсно було зручно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:48
А я стільки чекати не став, мігрую вже.
Шкода, бо дійсно було зручно.
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:05
Что-то я упустил. Ничего о таком не слышал, и сейчас проверил выписки за последних два месяца - подобных списаний не было. Тип (и класс) карты влияет на эту стоимость?
upd: нашел, о чем речь:
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:09
Re: Приватбанк
Там хоть и сидят редкие при***, но не полные же де*** (я в медицинском смысле) - видят по эпизодическим сетевым подключениям, что я который год со смартом хожу. Так что не прокатит, хотя идея мне нравится.
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:14
Re: Приватбанк
Там реализовано так, что при выборе опции "SMSALL" подключается нередактируемый регулярный платеж на 5 грн через каждые 30 дней. Вот по этому платежу SMSка приходит четко, но по остальным рег платежам, запланированным на тот же самый день или другой - ничего.
Чуть позже потормошу их еще раз. Не дело это, бардак поощрять.
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:46
Re: Приватбанк
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:53
Ні, тільки вихідні платьожики вдарять 1 гривнею.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 12:27
Питання знаючим - чи хтось вже через пенс. аккаунт пробував платити регулярки ЖКХ не на імя пенса?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:54
Re: Приватбанк
В мене провівся вчора регулярний, комісії поки що не видно, хіба потім дотягнуть. По пенсійним ще % нема, також хотів за газ пульнути в першу чергу процентними коштами, а потім як з'являться, то виписка покаже 2-гим числом.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:08
kreuz
тю, Приват не будет переплачивать, они прибыль заколачивают
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