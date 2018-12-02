Додано: Пон 03 гру, 2018 12:54

В мене провівся вчора регулярний, комісії поки що не видно, хіба потім дотягнуть. По пенсійним ще % нема, також хотів за газ пульнути в першу чергу процентними коштами, а потім як з'являться, то виписка покаже 2-гим числом.

Не так добре з грошима, як погано без них.