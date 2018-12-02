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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7879788078817882
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:56

Re: Приватбанк

У кого нибудь ещё сегодня на копилку не списалось округление до 10 и до 100?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59

adamsmittttt
Цитата з чату:
"По данній умові сьогодні був збій. Не спрацювало по всім карткам".
V2
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:05

Re: Приватбанк

У меня сегодня до 100 округлило по обеим аккам
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:07

Re: Приватбанк

V2 написав:adamsmittttt
Цитата з чату:
"По данній умові сьогодні був збій. Не спрацювало по всім карткам".
Ясно. Спасибо за инфу. У меня ещё каким то чудным образом округление до 100 отвязалось.
А что в чате говорили, проведут непроведенные или поезд ушел?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:12

Re: Приватбанк

  adamsmittttt написав:округление до 100 отвязалось.
а я думаю с утра че за нах? три порося нормально,а четвертый постится и по сей час.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:21

adamsmittttt
Нічого конкретного не сказали. "Масовий збій".
V2
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  #<1 ... 7879788078817882
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