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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:56
Re: Приватбанк
У кого нибудь ещё сегодня на копилку не списалось округление до 10 и до 100?
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59
adamsmittttt
Цитата з чату:
"По данній умові сьогодні був збій. Не спрацювало по всім карткам".
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:05
Re: Приватбанк
У меня сегодня до 100 округлило по обеим аккам
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:07
Re: Приватбанк
Ясно. Спасибо за инфу. У меня ещё каким то чудным образом округление до 100 отвязалось.
А что в чате говорили, проведут непроведенные или поезд ушел?
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:12
Re: Приватбанк
а я думаю с утра че за нах? три порося нормально,а четвертый постится и по сей час.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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