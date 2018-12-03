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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:56
У кого нибудь ещё сегодня на копилку не списалось округление до 10 и до 100?
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adamsmittttt
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Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59
adamsmittttt
Цитата з чату:
"По данній умові сьогодні був збій. Не спрацювало по всім карткам".
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Додано: Пон 03 гру, 2018 21:05
У меня сегодня до 100 округлило по обеим аккам
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Додано: Пон 03 гру, 2018 21:07
V2 написав:adamsmittttt
Цитата з чату:
"По данній умові сьогодні був збій. Не спрацювало по всім карткам".
Ясно. Спасибо за инфу. У меня ещё каким то чудным образом округление до 100 отвязалось.
А что в чате говорили, проведут непроведенные или поезд ушел?
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adamsmittttt
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Додано: Пон 03 гру, 2018 21:12
adamsmittttt написав:
округление до 100 отвязалось.
а я думаю с утра че за нах? три порося нормально,а четвертый постится и по сей час.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Пон 03 гру, 2018 21:21
adamsmittttt
Нічого конкретного не сказали. "Масовий збій".
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:10
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