Додано: Вів 04 гру, 2018 17:22

Тем временем, в деле о национализации ПриватБанка - очередной оглушительный успех.Высокий суд Лондона полностью отклонил иск ПриватБанка и снял арест с активов Коломойского и Боголюбова.Далее цитата из официального релиза:Суд установил, что Всемирный арест активов («ВАА») был издан ошибочно, и что ПриватБанк намеренно сфабриковал иск таким образом, чтобы у банка возникла возможность вовлечь господина Коломойского и господина Боголюбова к разбирательству.Судья Фанкурт установил также, что действия ПриватБанка являлись недопустимыми и представляли собой злоупотребление правами господина Коломойского и господина Боголюбова, согласно Статьи 6 Конвенции Лугано, о рассмотрении исков по месту регистрации.Также Судья Фанкурт отметил «серьезное не раскрытие и искажение информации» ПриватБанком в своем иске и, соответственно, отклонил Всемирный Арест Активов.Суд установил предварительную сумму платежей в пользу Ответчиков, в счет компенсации их затрат, на общую сумму 7,5 миллионов фунтов стерлингов, из которых 4 миллиона фунтов стерлингов должны быть выплачены господину Коломойскому в течение 28 дней.Таким образом, государство в лице ПриватБанка должно выплатить экс-акционерам банка 270 млн гривен компенсации.Очевидно, столько же стоила государству афера юристов Hogan Lovells с подачей иска в британский суд. А общие затраты на иски к экс-акционерам уже превысили 1.4 млрд гривен.То есть, примерно по 40 гривен с каждого.Что тут скажешь, молодцы.Оригинал решения суда: