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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7880788178827883>
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:56

Re: Приватбанк

У кого нибудь ещё сегодня на копилку не списалось округление до 10 и до 100?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59

adamsmittttt
Цитата з чату:
"По данній умові сьогодні був збій. Не спрацювало по всім карткам".
V2
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:05

Re: Приватбанк

У меня сегодня до 100 округлило по обеим аккам
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:07

Re: Приватбанк

V2 написав:adamsmittttt
Цитата з чату:
"По данній умові сьогодні був збій. Не спрацювало по всім карткам".
Ясно. Спасибо за инфу. У меня ещё каким то чудным образом округление до 100 отвязалось.
А что в чате говорили, проведут непроведенные или поезд ушел?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:12

Re: Приватбанк

  adamsmittttt написав:округление до 100 отвязалось.
а я думаю с утра че за нах? три порося нормально,а четвертый постится и по сей час.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:21

adamsmittttt
Нічого конкретного не сказали. "Масовий збій".
V2
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:10

Re: Приватбанк

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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:22

Тем временем, в деле о национализации ПриватБанка - очередной оглушительный успех.

Высокий суд Лондона полностью отклонил иск ПриватБанка и снял арест с активов Коломойского и Боголюбова.

Далее цитата из официального релиза:

Суд установил, что Всемирный арест активов («ВАА») был издан ошибочно, и что ПриватБанк намеренно сфабриковал иск таким образом, чтобы у банка возникла возможность вовлечь господина Коломойского и господина Боголюбова к разбирательству.

Судья Фанкурт установил также, что действия ПриватБанка являлись недопустимыми и представляли собой злоупотребление правами господина Коломойского и господина Боголюбова, согласно Статьи 6 Конвенции Лугано, о рассмотрении исков по месту регистрации.

Также Судья Фанкурт отметил «серьезное не раскрытие и искажение информации» ПриватБанком в своем иске и, соответственно, отклонил Всемирный Арест Активов.

Суд установил предварительную сумму платежей в пользу Ответчиков, в счет компенсации их затрат, на общую сумму 7,5 миллионов фунтов стерлингов, из которых 4 миллиона фунтов стерлингов должны быть выплачены господину Коломойскому в течение 28 дней.

Таким образом, государство в лице ПриватБанка должно выплатить экс-акционерам банка 270 млн гривен компенсации.

Очевидно, столько же стоила государству афера юристов Hogan Lovells с подачей иска в британский суд. А общие затраты на иски к экс-акционерам уже превысили 1.4 млрд гривен.

То есть, примерно по 40 гривен с каждого.

Что тут скажешь, молодцы.
https://www.facebook.com/100001247015913/posts/2173263192725227/

Оригинал решения суда:
https://drive.google.com/file/d/1vuXLakW8K5eqPCJbdFgiy1on_WbJ5CoA/view?fbclid=IwAR1oAcfJN6R2COGno6mn3-qZSnew-1Cqcua6y9gkMkmIntPV9CSs2Szs13Y
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:55

  Вкладчик1234 написав:Тем временем, в деле о национализации ПриватБанка - очередной оглушительный успех.

Высокий суд Лондона полностью отклонил иск ПриватБанка и снял арест с активов Коломойского и Боголюбова.

Далее цитата из официального релиза:

Суд установил, что Всемирный арест активов («ВАА») был издан ошибочно, и что ПриватБанк намеренно сфабриковал иск таким образом, чтобы у банка возникла возможность вовлечь господина Коломойского и господина Боголюбова к разбирательству.

Судья Фанкурт установил также, что действия ПриватБанка являлись недопустимыми и представляли собой злоупотребление правами господина Коломойского и господина Боголюбова, согласно Статьи 6 Конвенции Лугано, о рассмотрении исков по месту регистрации.

Также Судья Фанкурт отметил «серьезное не раскрытие и искажение информации» ПриватБанком в своем иске и, соответственно, отклонил Всемирный Арест Активов.

Суд установил предварительную сумму платежей в пользу Ответчиков, в счет компенсации их затрат, на общую сумму 7,5 миллионов фунтов стерлингов, из которых 4 миллиона фунтов стерлингов должны быть выплачены господину Коломойскому в течение 28 дней.

Таким образом, государство в лице ПриватБанка должно выплатить экс-акционерам банка 270 млн гривен компенсации.

Очевидно, столько же стоила государству афера юристов Hogan Lovells с подачей иска в британский суд. А общие затраты на иски к экс-акционерам уже превысили 1.4 млрд гривен.

То есть, примерно по 40 гривен с каждого.

Что тут скажешь, молодцы.
https://www.facebook.com/100001247015913/posts/2173263192725227/

Оригинал решения суда:
https://drive.google.com/file/d/1vuXLakW8K5eqPCJbdFgiy1on_WbJ5CoA/view?fbclid=IwAR1oAcfJN6R2COGno6mn3-qZSnew-1Cqcua6y9gkMkmIntPV9CSs2Szs13Y

А чому після приватизації Привата тітонька Го з НБУ втікла?
Передбачила, що з Ігорем Валерійовичем будуть проблеми.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:28

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:А чому після приватизації Привата тітонька Го з НБУ втікла?
Передбачила, що з Ігорем Валерійовичем будуть проблеми.

Мавр зробив свою справу. Мавр заробив на Мальдіви.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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