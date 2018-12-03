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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:56
Re: Приватбанк
У кого нибудь ещё сегодня на копилку не списалось округление до 10 и до 100?
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59
adamsmittttt
Цитата з чату:
"По данній умові сьогодні був збій. Не спрацювало по всім карткам".
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:05
Re: Приватбанк
У меня сегодня до 100 округлило по обеим аккам
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:07
Re: Приватбанк
Ясно. Спасибо за инфу. У меня ещё каким то чудным образом округление до 100 отвязалось.
А что в чате говорили, проведут непроведенные или поезд ушел?
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:12
Re: Приватбанк
а я думаю с утра че за нах? три порося нормально,а четвертый постится и по сей час.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:10
Re: Приватбанк
голодне порося
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:22
Тем временем, в деле о национализации ПриватБанка - очередной оглушительный успех.
Высокий суд Лондона полностью отклонил иск ПриватБанка и снял арест с активов Коломойского и Боголюбова.
Далее цитата из официального релиза:
Суд установил, что Всемирный арест активов («ВАА») был издан ошибочно, и что ПриватБанк намеренно сфабриковал иск таким образом, чтобы у банка возникла возможность вовлечь господина Коломойского и господина Боголюбова к разбирательству.
Судья Фанкурт установил также, что действия ПриватБанка являлись недопустимыми и представляли собой злоупотребление правами господина Коломойского и господина Боголюбова, согласно Статьи 6 Конвенции Лугано, о рассмотрении исков по месту регистрации.
Также Судья Фанкурт отметил «серьезное не раскрытие и искажение информации» ПриватБанком в своем иске и, соответственно, отклонил Всемирный Арест Активов.
Суд установил предварительную сумму платежей в пользу Ответчиков, в счет компенсации их затрат, на общую сумму 7,5 миллионов фунтов стерлингов, из которых 4 миллиона фунтов стерлингов должны быть выплачены господину Коломойскому в течение 28 дней.
Таким образом, государство в лице ПриватБанка должно выплатить экс-акционерам банка 270 млн гривен компенсации.
Очевидно, столько же стоила государству афера юристов Hogan Lovells с подачей иска в британский суд. А общие затраты на иски к экс-акционерам уже превысили 1.4 млрд гривен.
То есть, примерно по 40 гривен с каждого.
Что тут скажешь, молодцы.
Оригинал решения суда:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:55
А чому після приватизації Привата тітонька Го з НБУ втікла?
Передбачила, що з Ігорем Валерійовичем будуть проблеми.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 19:28
Re: Приватбанк
Мавр зробив свою справу. Мавр заробив на Мальдіви.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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