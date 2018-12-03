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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7880788178827883
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:41

Коллеги, напомните, новая фото-карта МК автоматически подвязывается к Ревардсу или нужно регистрировать самому?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:04

  Вкладчик1234 написав:Тем временем, в деле о национализации ПриватБанка - очередной оглушительный успех.

Высокий суд Лондона полностью отклонил иск ПриватБанка и снял арест с активов Коломойского и Боголюбова.

Далее цитата из официального релиза:

Суд установил, что Всемирный арест активов («ВАА») был издан ошибочно, и что ПриватБанк намеренно сфабриковал иск таким образом, чтобы у банка возникла возможность вовлечь господина Коломойского и господина Боголюбова к разбирательству.

Судья Фанкурт установил также, что действия ПриватБанка являлись недопустимыми и представляли собой злоупотребление правами господина Коломойского и господина Боголюбова, согласно Статьи 6 Конвенции Лугано, о рассмотрении исков по месту регистрации.

Также Судья Фанкурт отметил «серьезное не раскрытие и искажение информации» ПриватБанком в своем иске и, соответственно, отклонил Всемирный Арест Активов.

Суд установил предварительную сумму платежей в пользу Ответчиков, в счет компенсации их затрат, на общую сумму 7,5 миллионов фунтов стерлингов, из которых 4 миллиона фунтов стерлингов должны быть выплачены господину Коломойскому в течение 28 дней.

Таким образом, государство в лице ПриватБанка должно выплатить экс-акционерам банка 270 млн гривен компенсации.

Очевидно, столько же стоила государству афера юристов Hogan Lovells с подачей иска в британский суд. А общие затраты на иски к экс-акционерам уже превысили 1.4 млрд гривен.

То есть, примерно по 40 гривен с каждого.

Что тут скажешь, молодцы.
https://www.facebook.com/100001247015913/posts/2173263192725227/

Оригинал решения суда:
https://drive.google.com/file/d/1vuXLakW8K5eqPCJbdFgiy1on_WbJ5CoA/view?fbclid=IwAR1oAcfJN6R2COGno6mn3-qZSnew-1Cqcua6y9gkMkmIntPV9CSs2Szs13Y


Это ещё раз доказывает какие тупицы и воры управляют страной.
Ratatui
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  #<1 ... 7880788178827883
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