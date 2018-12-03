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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7880788178827883 Додано: Вів 04 гру, 2018 19:41 Коллеги, напомните, новая фото-карта МК автоматически подвязывается к Ревардсу или нужно регистрировать самому? la9 Повідомлень: 1238 З нами з: 02.07.09 Подякував: 200 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 гру, 2018 20:04 Вкладчик1234 написав: Тем временем, в деле о национализации ПриватБанка - очередной оглушительный успех.



Высокий суд Лондона полностью отклонил иск ПриватБанка и снял арест с активов Коломойского и Боголюбова.



Далее цитата из официального релиза:



Суд установил, что Всемирный арест активов («ВАА») был издан ошибочно, и что ПриватБанк намеренно сфабриковал иск таким образом, чтобы у банка возникла возможность вовлечь господина Коломойского и господина Боголюбова к разбирательству.



Судья Фанкурт установил также, что действия ПриватБанка являлись недопустимыми и представляли собой злоупотребление правами господина Коломойского и господина Боголюбова, согласно Статьи 6 Конвенции Лугано, о рассмотрении исков по месту регистрации.



Также Судья Фанкурт отметил «серьезное не раскрытие и искажение информации» ПриватБанком в своем иске и, соответственно, отклонил Всемирный Арест Активов.



Суд установил предварительную сумму платежей в пользу Ответчиков, в счет компенсации их затрат, на общую сумму 7,5 миллионов фунтов стерлингов, из которых 4 миллиона фунтов стерлингов должны быть выплачены господину Коломойскому в течение 28 дней.



Таким образом, государство в лице ПриватБанка должно выплатить экс-акционерам банка 270 млн гривен компенсации.



Очевидно, столько же стоила государству афера юристов Hogan Lovells с подачей иска в британский суд. А общие затраты на иски к экс-акционерам уже превысили 1.4 млрд гривен.



То есть, примерно по 40 гривен с каждого.



Что тут скажешь, молодцы.

https://www.facebook.com/100001247015913/posts/2173263192725227/



Оригинал решения суда:

https://drive.google.com/file/d/1vuXLakW8K5eqPCJbdFgiy1on_WbJ5CoA/view?fbclid=IwAR1oAcfJN6R2COGno6mn3-qZSnew-1Cqcua6y9gkMkmIntPV9CSs2Szs13Y Тем временем, в деле о национализации ПриватБанка - очередной оглушительный успех.Высокий суд Лондона полностью отклонил иск ПриватБанка и снял арест с активов Коломойского и Боголюбова.Далее цитата из официального релиза:Суд установил, что Всемирный арест активов («ВАА») был издан ошибочно, и что ПриватБанк намеренно сфабриковал иск таким образом, чтобы у банка возникла возможность вовлечь господина Коломойского и господина Боголюбова к разбирательству.Судья Фанкурт установил также, что действия ПриватБанка являлись недопустимыми и представляли собой злоупотребление правами господина Коломойского и господина Боголюбова, согласно Статьи 6 Конвенции Лугано, о рассмотрении исков по месту регистрации.Также Судья Фанкурт отметил «серьезное не раскрытие и искажение информации» ПриватБанком в своем иске и, соответственно, отклонил Всемирный Арест Активов.Суд установил предварительную сумму платежей в пользу Ответчиков, в счет компенсации их затрат, на общую сумму 7,5 миллионов фунтов стерлингов, из которых 4 миллиона фунтов стерлингов должны быть выплачены господину Коломойскому в течение 28 дней.Таким образом, государство в лице ПриватБанка должно выплатить экс-акционерам банка 270 млн гривен компенсации.Очевидно, столько же стоила государству афера юристов Hogan Lovells с подачей иска в британский суд. А общие затраты на иски к экс-акционерам уже превысили 1.4 млрд гривен.То есть, примерно по 40 гривен с каждого.Что тут скажешь, молодцы.Оригинал решения суда:



Это ещё раз доказывает какие тупицы и воры управляют страной. Это ещё раз доказывает какие тупицы и воры управляют страной. Ratatui

Повідомлень: 6341 З нами з: 30.11.12 Подякував: 102 раз. Подякували: 606 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7880788178827883 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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