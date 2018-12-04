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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 19:41
Коллеги, напомните, новая фото-карта МК автоматически подвязывается к Ревардсу или нужно регистрировать самому?
Додано: Сер 05 гру, 2018 07:26
Re: Приватбанк
la9, любая золотая карта mc от Привата подвязывается к Ревардсу самостоятельно. Если не сразу, то на протяжении 3 дней.
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