Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 19:41
Коллеги, напомните, новая фото-карта МК автоматически подвязывается к Ревардсу или нужно регистрировать самому?
la9
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Подякували: 34 раз.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 07:26
la9, любая золотая карта mc от Привата подвязывается к Ревардсу самостоятельно. Если не сразу, то на протяжении 3 дней.
MASolomko
Повідомлень: 502
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Подякували: 59 раз.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 09:38
Що приват може навчити в інтенеті?)))
motosmile
Повідомлень: 472
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Додано: Сер 05 гру, 2018 09:55
motosmile написав:
Що приват може навчити в інтенеті?)))
Опытного пользователя - естественно ничему. Но вы просто не представляете какая огромная часть населения и понятие не имеет что такое покупки в интернет. Вот самым элементарным вещам они таких людей и обучают
Flamingo
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:21
Flamingo я о том что они написать не могут правильно "інтернеті", пишут "інтенеті" - чего тогда учить)))
motosmile
Повідомлень: 472
З нами з: 14.02.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 12 раз.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 13:29
motosmile написав: Flamingo
я о том что они написать не могут правильно "інтернеті", пишут "інтенеті" - чего тогда учить)))
интенету
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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