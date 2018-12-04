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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 19:41
Коллеги, напомните, новая фото-карта МК автоматически подвязывается к Ревардсу или нужно регистрировать самому?
Додано: Сер 05 гру, 2018 07:26
Re: Приватбанк
la9, любая золотая карта mc от Привата подвязывается к Ревардсу самостоятельно. Если не сразу, то на протяжении 3 дней.
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:38
Re: Приватбанк
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:55
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:21
Flamingo
я о том что они написать не могут правильно "інтернеті", пишут "інтенеті" - чего тогда учить)))
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:29
интенету
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 05 гру, 2018 14:36
Заранее извиняюсь за, возможно, тупой вопрос.
Можно ли пополнить гривневую карту не Привата (карта с собой) через зеленый терминал наличными долларами?
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Сер 05 гру, 2018 14:39
Re: Приватбанк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 05 гру, 2018 14:46
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