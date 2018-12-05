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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7880788178827883
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:41

Коллеги, напомните, новая фото-карта МК автоматически подвязывается к Ревардсу или нужно регистрировать самому?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 07:26

Re: Приватбанк

la9, любая золотая карта mc от Привата подвязывается к Ревардсу самостоятельно. Если не сразу, то на протяжении 3 дней.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:38

Re: Приватбанк

Що приват може навчити в інтенеті?)))

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motosmile
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:55

  motosmile написав:Що приват може навчити в інтенеті?)))

Опытного пользователя - естественно ничему. Но вы просто не представляете какая огромная часть населения и понятие не имеет что такое покупки в интернет. Вот самым элементарным вещам они таких людей и обучают
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:21

Flamingo
я о том что они написать не могут правильно "інтернеті", пишут "інтенеті" - чего тогда учить)))
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:29

  motosmile написав:Flamingo
я о том что они написать не могут правильно "інтернеті", пишут "інтенеті" - чего тогда учить)))

интенету :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:36

Заранее извиняюсь за, возможно, тупой вопрос.

Можно ли пополнить гривневую карту не Привата (карта с собой) через зеленый терминал наличными долларами?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:39

Re: Приватбанк

  summacut написав:ли пополнить гривневую карту не Привата

а валютну не Привата?
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:46

  summacut написав:Можно ли пополнить гривневую карту не Привата (карта с собой) через зеленый терминал наличными долларами?

Терминал не умеет конвертацию делать даже для гривневой Привата, а Вы чужую пополнять удумали :)
Poleg
 
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Прийшло на пошту. Щось ніде не можу знайти детальний опис цієї акції:
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Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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