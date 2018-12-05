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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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casper12
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Додано: Чет 06 гру, 2018 10:06
maxim2014 написав:
...В то-же самое время приват в Киеве карты с бесконтактном бесплатно раздаёт, лишь бы ими в метро платили
Бомж-карты с бесконтактом есть в наличии в отделениях столицы?
Интересует Уни-GOLD.
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MASolomko
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