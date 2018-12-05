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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7881788278837884
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 00:22

  Surz написав:Зображення


по цій акції комусь виплатили кешбек чи знову через чатік вибивати?
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:06

Re: Приватбанк

  maxim2014 написав:...В то-же самое время приват в Киеве карты с бесконтактном бесплатно раздаёт, лишь бы ими в метро платили :)
Бомж-карты с бесконтактом есть в наличии в отделениях столицы?
Интересует Уни-GOLD.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:29

летом менял, то даже без чипа, только магнитка
так шо сомнения :)
бомжеголд
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:34

  casper12 написав:
  Surz написав:Зображення


по цій акції комусь виплатили кешбек чи знову через чатік вибивати?

Выплатили сами и налог удержали:
(покупка в цитрусе и немного аптеки)
Зображення
выплата
Зображення
Surz
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:08

Surz
чудово!
а мені ні. буду писатти їм.
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:21

  MASolomko написав:
  maxim2014 написав:...В то-же самое время приват в Киеве карты с бесконтактном бесплатно раздаёт, лишь бы ими в метро платили :)
Бомж-карты с бесконтактом есть в наличии в отделениях столицы?
Интересует Уни-GOLD.

Таких вообще не бывает. Иногда, по большому блату, можно чипованные застать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:40

Re: Приватбанк

Только КдВ чиповые выдают?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:04

Re: Приватбанк

Народ, подскажите, если отправить деньги на просроченную уни- деньги блокируются в банке, возвращается отправителю или на новую уни получателю приходят? Спасибо.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:26

  логан1919 написав:Народ, подскажите, если отправить деньги на просроченную уни- деньги блокируются в банке, возвращается отправителю или на новую уни получателю приходят? Спасибо.

Если была открыта новая взамен старой - придет на нее. Если просто была открыта новая (не привязвалась к старому счету) - то придет на старую. Через гарячку потом можно ее перекинуть на новую. Отправителю ничего не возвращается.
У меня было так. Правда давно.
Flamingo
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