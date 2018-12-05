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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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casper12
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Додано: Чет 06 гру, 2018 10:06
maxim2014 написав:
...В то-же самое время приват в Киеве карты с бесконтактном бесплатно раздаёт, лишь бы ими в метро платили
Бомж-карты с бесконтактом есть в наличии в отделениях столицы?
Интересует Уни-GOLD.
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MASolomko
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Додано: Чет 06 гру, 2018 10:29
летом менял, то даже без чипа, только магнитка
так шо сомнения
бомжеголд
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v57
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Додано: Чет 06 гру, 2018 11:34
Выплатили сами и налог удержали:
(покупка в цитрусе и немного аптеки)
выплата
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Surz
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:08
Surz
чудово!
а мені ні. буду писатти їм.
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casper12
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:21
MASolomko написав: maxim2014 написав:
...В то-же самое время приват в Киеве карты с бесконтактном бесплатно раздаёт, лишь бы ими в метро платили
Бомж-карты с бесконтактом есть в наличии в отделениях столицы?
Интересует Уни-GOLD.
Таких вообще не бывает. Иногда, по большому блату, можно чипованные застать...
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_hunter
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:40
Только КдВ чиповые выдают?
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MASolomko
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Додано: Чет 06 гру, 2018 13:04
Народ, подскажите, если отправить деньги на просроченную уни- деньги блокируются в банке, возвращается отправителю или на новую уни получателю приходят? Спасибо.
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логан1919
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Додано: Чет 06 гру, 2018 13:26
логан1919 написав:
Народ, подскажите, если отправить деньги на просроченную уни- деньги блокируются в банке, возвращается отправителю или на новую уни получателю приходят? Спасибо.
Если была открыта новая взамен старой - придет на нее. Если просто была открыта новая (не привязвалась к старому счету) - то придет на старую. Через гарячку потом можно ее перекинуть на новую. Отправителю ничего не возвращается.
У меня было так. Правда давно.
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Flamingo
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