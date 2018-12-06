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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:37
tano
Он же везде - в приложении, в веб-версии Приват24, в письмах от банка.
Как пример в вебе: Все-услуги - Инфо, ждете минутку и под "Мои реквизиты" появляется фотка с контактами.
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:42
Re: Приватбанк
Зайдите в ДРУГОЕ отделение. Поменяйте карту.
У Вас будет новый - так намного проще.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:59
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:59
Goodman
Зачем так сложно? Там же в Приват24 большая кнопка "Сменить менеджера"
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:14
Не факт! С сыном, чтобы по-участвовать в акции по без-контакту в метро, получали карты в чужом отделении довольно далеко от дома. Так вот - у меня перс. менеджер не сменился! А сыну (он не был голд клиентом до этого) после получения голда назначили менеджера из этого отделения. Сын после этого сходил уже в наше отделение и оформил уни нулёвку в надежде, что менеджера сменят, но не судьба - остался старый из отдалённого, вот так вот
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