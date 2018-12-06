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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7882788378847885
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:25

Как узнать телефон перс. менеджера?
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:37

tano
Он же везде - в приложении, в веб-версии Приват24, в письмах от банка.
Как пример в вебе: Все-услуги - Инфо, ждете минутку и под "Мои реквизиты" появляется фотка с контактами.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:42

Re: Приватбанк

  tano написав:Как узнать телефон перс. менеджера?


Зайдите в ДРУГОЕ отделение. Поменяйте карту.
У Вас будет новый - так намного проще.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:46

Poleg Да, нашел.
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:59

  tano написав:Как узнать телефон перс. менеджера?

каждый экономист обслуживавший вас последним становится персональным :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:59

Goodman
Зачем так сложно? Там же в Приват24 большая кнопка "Сменить менеджера" :)
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:14

  Stringer написав:
  tano написав:Как узнать телефон перс. менеджера?

каждый экономист обслуживавший вас последним становится персональным :mrgreen:

Не факт! С сыном, чтобы по-участвовать в акции по без-контакту в метро, получали карты в чужом отделении довольно далеко от дома. Так вот - у меня перс. менеджер не сменился! А сыну (он не был голд клиентом до этого) после получения голда назначили менеджера из этого отделения. Сын после этого сходил уже в наше отделение и оформил уни нулёвку в надежде, что менеджера сменят, но не судьба - остался старый из отдалённого, вот так вот :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:31

  Goodman написав:
  tano написав:Как узнать телефон перс. менеджера?


Зайдите в ДРУГОЕ отделение. Поменяйте карту.
У Вас будет новый - так намного проще.

А вот и нет - моего сменить никто не может :) - уже пытались неоднократно. Причем ни по фото ни по имени я не могу вспомнить, кто это и видел ли я ее когда-то... При этом явно в другом отделении менеджер - вот я сейчас поменяю ее на себя и ... ничего...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:14

  ol_zy написав:
  Goodman написав:
  tano написав:Как узнать телефон перс. менеджера?


Зайдите в ДРУГОЕ отделение. Поменяйте карту.
У Вас будет новый - так намного проще.

А вот и нет - моего сменить никто не может :) - уже пытались неоднократно. Причем ни по фото ни по имени я не могу вспомнить, кто это и видел ли я ее когда-то... При этом явно в другом отделении менеджер - вот я сейчас поменяю ее на себя и ... ничего...

Через звонок в голд-клуб делается на ура. Нужно назвать новое отделение и имя-фамилию нового менеджера. На следующий день менеджер будет новый.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:40

  ol_zy написав:
  Goodman написав:
  tano написав:Как узнать телефон перс. менеджера?


Зайдите в ДРУГОЕ отделение. Поменяйте карту.
У Вас будет новый - так намного проще.

А вот и нет - моего сменить никто не может :) - уже пытались неоднократно. Причем ни по фото ни по имени я не могу вспомнить, кто это и видел ли я ее когда-то... При этом явно в другом отделении менеджер - вот я сейчас поменяю ее на себя и ... ничего...

А что он умеет такого, чего не может первый попавшийся оператор в отделении?
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