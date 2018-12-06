|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:25
Как узнать телефон перс. менеджера?
-
tano
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 20.10.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:37
tano
Он же везде - в приложении, в веб-версии Приват24, в письмах от банка.
Как пример в вебе: Все-услуги - Инфо, ждете минутку и под "Мои реквизиты" появляется фотка с контактами.
-
Poleg
-
-
- Повідомлень: 244
- З нами з: 23.03.12
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:42
tano написав:
Как узнать телефон перс. менеджера?
Зайдите в ДРУГОЕ отделение. Поменяйте карту.
У Вас будет новый - так намного проще.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 2631
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 574 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:46
Poleg Да, нашел.
-
tano
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 20.10.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:59
tano написав:
Как узнать телефон перс. менеджера?
каждый экономист обслуживавший вас последним становится персональным
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8604
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 1192 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:59
Goodman
Зачем так сложно? Там же в Приват24 большая кнопка "Сменить менеджера"
-
Poleg
-
-
- Повідомлень: 244
- З нами з: 23.03.12
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 700
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:31
Goodman написав: tano написав:
Как узнать телефон перс. менеджера?
Зайдите в ДРУГОЕ отделение. Поменяйте карту.
У Вас будет новый - так намного проще.
А вот и нет - моего сменить никто не может
- уже пытались неоднократно. Причем ни по фото ни по имени я не могу вспомнить, кто это и видел ли я ее когда-то... При этом явно в другом отделении менеджер - вот я сейчас поменяю ее на себя и ... ничего...
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4692
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:14
ol_zy написав: Goodman написав: tano написав:
Как узнать телефон перс. менеджера?
Зайдите в ДРУГОЕ отделение. Поменяйте карту.
У Вас будет новый - так намного проще.
А вот и нет - моего сменить никто не может
- уже пытались неоднократно. Причем ни по фото ни по имени я не могу вспомнить, кто это и видел ли я ее когда-то... При этом явно в другом отделении менеджер - вот я сейчас поменяю ее на себя и ... ничего...
Через звонок в голд-клуб делается на ура. Нужно назвать новое отделение и имя-фамилию нового менеджера. На следующий день менеджер будет новый.
panatar.com
-
unlock
-
-
- Повідомлень: 2716
- З нами з: 14.06.12
- Подякував: 506 раз.
- Подякували: 424 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:40
ol_zy написав: Goodman написав: tano написав:
Как узнать телефон перс. менеджера?
Зайдите в ДРУГОЕ отделение. Поменяйте карту.
У Вас будет новый - так намного проще.
А вот и нет - моего сменить никто не может
- уже пытались неоднократно. Причем ни по фото ни по имени я не могу вспомнить, кто это и видел ли я ее когда-то... При этом явно в другом отделении менеджер - вот я сейчас поменяю ее на себя и ... ничего...
А что он умеет такого, чего не может первый попавшийся оператор в отделении?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1407
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Goodman
, J
, kostya77
, liliya_logical
, melkh
, novichok
, ol_zy
, ramaz
, sola
, Surz
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|