M-Audio написав:ol_zy написав:
А вот и нет - моего сменить никто не может - уже пытались неоднократно. Причем ни по фото ни по имени я не могу вспомнить, кто это и видел ли я ее когда-то... При этом явно в другом отделении менеджер - вот я сейчас поменяю ее на себя и ... ничего...
А что он умеет такого, чего не может первый попавшийся оператор в отделении?
х.з. - я им никогда не звонил и не собираюсь - это они пытаются навязаться, да еще приват периодически пытает - знаешь ли ты перс. менеджера, а варианта ответа нет и не желаю знать не предлагает..