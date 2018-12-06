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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7883788478857886
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:24

  M-Audio написав:
  ol_zy написав:
  tano написав:Как узнать телефон перс. менеджера?
  Goodman написав:
Зайдите в ДРУГОЕ отделение. Поменяйте карту.
У Вас будет новый - так намного проще.

А вот и нет - моего сменить никто не может :) - уже пытались неоднократно. Причем ни по фото ни по имени я не могу вспомнить, кто это и видел ли я ее когда-то... При этом явно в другом отделении менеджер - вот я сейчас поменяю ее на себя и ... ничего...

А что он умеет такого, чего не может первый попавшийся оператор в отделении?

х.з. - я им никогда не звонил и не собираюсь - это они пытаются навязаться, да еще приват периодически пытает - знаешь ли ты перс. менеджера, а варианта ответа нет и не желаю знать не предлагает..
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:30

Как тут писали - через приват24 намного удобнее и быстрее.
Там выбираете "Уси послугы" - "Инфо", и ждете секунд 10-20 появится текущий манагер, а рядом с ним и кнопка "Зминыты банкира" - потом гугл-карта с выбором отделения.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:33

голодное детство это

кому золотой унитаз,
а кому перс.манагер и прочие консьержи сервисы :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:43

Re: Приватбанк

  v57 написав:голодное детство это


Все зависит от уровня проблемы. Если нет проблем , то он и не нужен.
Мне лично помогал менеджер с А-башки - когда они кешбеки тестировали.
Ответил, успокоил и помог , даже служебку писал по кешбеку - в итоге пришло 2! возмещения на 241,50 (макимальное из максимального)что можно было вытянуть. Правда потом одну сумму дебетовали обратно - но менеджер таки пристарался, дай Бог ему здоровья.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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  #<1 ... 7883788478857886
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