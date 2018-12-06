Goodman написав: Зайдите в ДРУГОЕ отделение. Поменяйте карту. У Вас будет новый - так намного проще.
А вот и нет - моего сменить никто не может - уже пытались неоднократно. Причем ни по фото ни по имени я не могу вспомнить, кто это и видел ли я ее когда-то... При этом явно в другом отделении менеджер - вот я сейчас поменяю ее на себя и ... ничего...
А что он умеет такого, чего не может первый попавшийся оператор в отделении?
х.з. - я им никогда не звонил и не собираюсь - это они пытаются навязаться, да еще приват периодически пытает - знаешь ли ты перс. менеджера, а варианта ответа нет и не желаю знать не предлагает..
Как тут писали - через приват24 намного удобнее и быстрее. Там выбираете "Уси послугы" - "Инфо", и ждете секунд 10-20 появится текущий манагер, а рядом с ним и кнопка "Зминыты банкира" - потом гугл-карта с выбором отделения.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Все зависит от уровня проблемы. Если нет проблем , то он и не нужен. Мне лично помогал менеджер с А-башки - когда они кешбеки тестировали. Ответил, успокоил и помог , даже служебку писал по кешбеку - в итоге пришло 2! возмещения на 241,50 (макимальное из максимального)что можно было вытянуть. Правда потом одну сумму дебетовали обратно - но менеджер таки пристарался, дай Бог ему здоровья.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Высокий суд Лондона разморозил активы бывших собственников ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 2,6 млрд долл. Об этом во вторник 4 декабря сообщила юридическая компания Fieldfisher, представляющая их сторону в суде. В тот же день Суд объявил свое окончательное решение. Согласно ему государственному ПриватБанку отказано в рассмотрении иска против бывших собственников, так как дело не относится к юрисдикции Лондонского арбитража. На самом деле, об этом стороны узнали еще 23 ноября по окончанию судебного заседания, на котором и был оглашен проект решения. Теперь «ПриватБанк» намерен обжаловать это решение в Апелляционном суде Англии. Более того, банк не признает решение о разморозке активов и заявляет, что без их согласия или разрешения (теперь уже) английского суда ответчики не могут их отчуждать. По мнению наблюдателей, рассмотрения апелляции следует ожидать не раньше, чем через полгода.
Poleg написав:Solar_simfi А потом Вам скажут, что не подавали заявку на участие в акции Тут уже Бегемота знают как облупленного.
Ничего подобного. Я во всех акциях от Примата все получил до копеечки и ни разу такого не слышал, правда, примерно в каждых двух случаях из каждых трех, шекель приходил после окончания срока выплат и моих заявок через чатик.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Известно, что в Привате СЭП-платеж отправляется на следующий день после его оформления. В связи с этим вопрос к тем, кто пробовал(!): если отправить платеж в воскресенье, он уйдет в понедельник или во вторник? По идее, "на следующий день" - это в понедельник. А на самом деле как?