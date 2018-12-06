Додано: Чет 06 гру, 2018 23:30

Как тут писали - через приват24 намного удобнее и быстрее.

Там выбираете "Уси послугы" - "Инфо", и ждете секунд 10-20 появится текущий манагер, а рядом с ним и кнопка "Зминыты банкира" - потом гугл-карта с выбором отделения.

Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.