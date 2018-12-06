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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7884788578867887
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:30

  Искатель написав:Известно, что в Привате СЭП-платеж отправляется на следующий день после его оформления.
В связи с этим вопрос к тем, кто пробовал(!): если отправить платеж в воскресенье, он уйдет в понедельник или во вторник?
По идее, "на следующий день" - это в понедельник.
А на самом деле как?


правильно читать так - платежи отправят утром ближайшего банковского дня сразу первым поездом при открытии опердня СЭП

понедельник - отправляют утром во вторник
вторник - утром в среду
среду - утром в четверг
четверг - утром в пяницу
пятницу, субботу и воскресенье - утром в понедельник

в вашем случае все платежи от пятницы 00:01 до воскресенья 29:59 уйдут одной отправкой утром в понедельник
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:33

Re: Приватбанк

  Искатель написав:По идее, "на следующий день" - это в понедельник.
А на самом деле как?


Отправлял среди недели с УНИ на ТАС - зашло на след день в 9-05
Отправлял 30*11*2018 (это ПТ) с Уни на ТАС в разное время дня - все зашло в ПН 03*12*2018 в 9-55 утра. Такие вот статистики.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:35

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:правильно читать так - платежи отправят утром ближайшего банковского дня сразу первым поездом при открытии опердня СЭП


При условии, что позволяет корсчетбанка.
В Привате корсчет позволяет - утром пришли, включили АЗЕГО , автомат начал формировать файлы на отправку - все уходит.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:38

в привате если снимать кредитные с универсалки в зарубежных бакноматах комиссия будет 4% и вся сумма будет в льготном?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:44

  uaprofi написав:в привате если снимать кредитные с универсалки в зарубежных бакноматах комиссия будет 4% и вся сумма будет в льготном?


в примате все операции независимо покупка это или снятие наличных - все без исключения попадают в грейс.

за снятие в банкомате независимо в каком кредитный средств - комисс 4 %
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uaprofi
Вы не забывайте, что это только для сумм больше тыщи, а так все правильно.
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