Приватбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:30
Искатель написав:
Известно, что в Привате СЭП-платеж отправляется на следующий день после его оформления.
В связи с этим вопрос к тем, кто пробовал(!): если отправить платеж в воскресенье, он уйдет в понедельник или во вторник?
По идее, "на следующий день" - это в понедельник.
А на самом деле как?
правильно читать так - платежи отправят утром ближайшего банковского дня сразу первым поездом при открытии опердня СЭП
понедельник - отправляют утром во вторник
вторник - утром в среду
среду - утром в четверг
четверг - утром в пяницу
пятницу, субботу и воскресенье - утром в понедельник
в вашем случае все платежи от пятницы 00:01 до воскресенья 29:59 уйдут одной отправкой утром в понедельник
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 35455
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5643 раз.
Профіль
9
4
2
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:33
Искатель написав:
По идее, "на следующий день" - это в понедельник.
А на самом деле как?
Отправлял среди недели с УНИ на ТАС - зашло на след день в 9-05
Отправлял 30*11*2018 (это ПТ) с Уни на ТАС в разное время дня - все зашло в ПН 03*12*2018 в 9-55 утра. Такие вот статистики.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Повідомлень: 2653
З нами з: 23.11.14
Подякував: 577 раз.
Подякували: 334 раз.
Профіль
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:35
IMPRINTER написав:
правильно читать так - платежи отправят утром ближайшего банковского дня сразу первым поездом при открытии опердня СЭП
При условии, что позволяет корсчетбанка.
В Привате корсчет позволяет - утром пришли, включили АЗЕГО , автомат начал формировать файлы на отправку - все уходит.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Повідомлень: 2653
З нами з: 23.11.14
Подякував: 577 раз.
Подякували: 334 раз.
Профіль
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:38
в привате если снимать
кредитные с универсалки в зарубежных бакноматах комиссия будет 4% и вся сумма будет в льготном?
uaprofi
Повідомлень: 2217
З нами з: 21.04.11
Подякував: 368 раз.
Подякували: 254 раз.
Профіль
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:44
uaprofi написав:
в привате если снимать
кредитные
с универсалки в зарубежных бакноматах комиссия будет 4% и вся сумма будет в льготном?
в примате все операции независимо покупка это или снятие наличных - все без исключения попадают в грейс.
за снятие в банкомате независимо в каком кредитный средств - комисс 4 %
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 35455
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5643 раз.
Профіль
9
4
2
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:48
uaprofi Вы не забывайте, что это только для сумм больше тыщи, а так все правильно.
Poleg
Повідомлень: 252
З нами з: 23.03.12
Подякував: 35 раз.
Подякували: 29 раз.
Профіль
Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:05
greenozon
Повідомлень: 3631
З нами з: 01.06.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 157 раз.
Профіль
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:57
Чёт не получается оплатить коммуналку через
https://next.privat24.ua/payments
ни приватовской картой, ни чужой. Пишет "технічний збій", вчера и сегодня. У кого-то еще есть такая проблема?
Ferlakur
Повідомлень: 2845
З нами з: 14.10.08
Подякував: 150 раз.
Подякували: 111 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему