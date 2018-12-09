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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7885788678877888
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:39

Оплата частями

Было 25 тыс. Взял на розетке ерунду до 5 тыс. И все, теперь лимит = 0. На праздники:)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:36

  Ferlakur написав:Чёт не получается оплатить коммуналку через https://next.privat24.ua/payments ни приватовской картой, ни чужой. Пишет "технічний збій", вчера и сегодня. У кого-то еще есть такая проблема?

Аналогично. И со старой ссылки https://privatbank.ua/ru/fast-pay бросает сюда же. Беда.
dengon
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