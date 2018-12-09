Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 гру, 2018 22:39
Было 25 тыс. Взял на розетке ерунду до 5 тыс. И все, теперь лимит = 0. На праздники:)
Skiw
Skiw
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Додано: Пон 10 гру, 2018 11:36
Ferlakur написав:
Чёт не получается оплатить коммуналку через
https://next.privat24.ua/payments
ни приватовской картой, ни чужой. Пишет "технічний збій", вчера и сегодня. У кого-то еще есть такая проблема?
Аналогично. И со старой ссылки
https://privatbank.ua/ru/fast-pay
бросает сюда же. Беда.
dengon
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