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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 гру, 2018 22:39
Оплата частями
Было 25 тыс. Взял на розетке ерунду до 5 тыс. И все, теперь лимит = 0. На праздники:)
Skiw
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:36
Аналогично. И со старой ссылки
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:25
Re: Приватбанк
Добрый день!
У меня заканчивается депозит с выплатой основной суммы на КДВ. Я хочу переоформить депозит в другом банке. Подскажите, пожалуйста, нет вариантов открытия депозита в другом банке с оплатой картой без комиссии? Или только в Привате снимать всю сумму налом?
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:33
В принципе, с КдВ через П24 за 3грн/платёжка можно отправить гроши в любой др. банк -- СЭПом по реквизитам счета того банка.
Т.е. нуна сначала открыть счет в том банке и получить его реквизиты.
НО! Приват не умеет отправлять гроши на 2630ххх (счет срочного депо)
Нужен счет 2620/2625 и вменяемый экономист того банка или ИБ с возможностью открытия депо и внутрибанковских пополняшек.
Куда перевести то собираетесь?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:40
clientage, да подбираю еще. Смотрю на Укрэксим.
Если >150.000, то может же еще кто-то из этих двух банков блокануть по Финмону? Искать сразу двух вменяемых - это наверное тяжело )
Получается налом. Так неохота деньги так носить. Не знаю...
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:42
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:53
ИМХО, требование на обязательный финмон 150К касается именно НАЛа, а вот б/н может и проканать. Разве шо запросят выписки по счетам из Привата. Вот в подобном случае Ощаду хватило моих выписок из Аваля и Коко... причем лехтронных выписок -- на мыло начу отделения... ну и моей объяснительной.
Т.е. все может ограничиться выписками, а не справками на первичное происхождение средств.
И об этом нужно заранее поговорить с менагером в Эксиме.
Кроме этого (из-за дурости Привата с 2630), вам прийдется заполучить картсчет или тек. счет для обслуживания депо, вносить гроши на него, а потом бежать в отд-е и через менагера таки размещаться.
У них по договору вклада есть 5 раб. дн. на внесение тела!
Gippo, прийдется подсуетиться, дерзайте
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:15
Посмотрите в сторону ТАС, чуть меньше - 17,75%, но и геморра открытия счёта/финмона на порядок меньше. Можно сразу отправить с Привата на 2620хххх в ТАС.
За три гривны выход с КДВ - очень суперский вариант!
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Додано: Пон 10 гру, 2018 13:20
Re: Приватбанк
Чего-то платежи за комуналку на
не проходят сегодня.
Пишет итого сумму + комиссию, но в 3Д приходит сумма платежа без комиссии. Судя по всему из-за этого платежи и не идут .
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:22
Re: Приватбанк
Жена зашла в отделение по совершенно другому вопросу и ей сообщили, что она стала счастливым участником акции 5% кэшбэка на все покупки по Универсальной в течение месяца. Заодно и лимит подняли.
Где можно посмотреть условия этой акции? На сайте банка мне попадаются только 5% КБ по зарплатной карте.
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