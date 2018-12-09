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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7886788778887889>
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:39

Оплата частями

Было 25 тыс. Взял на розетке ерунду до 5 тыс. И все, теперь лимит = 0. На праздники:)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:36

  Ferlakur написав:Чёт не получается оплатить коммуналку через https://next.privat24.ua/payments ни приватовской картой, ни чужой. Пишет "технічний збій", вчера и сегодня. У кого-то еще есть такая проблема?

Аналогично. И со старой ссылки https://privatbank.ua/ru/fast-pay бросает сюда же. Беда.
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:25

Re: Приватбанк

Добрый день!
У меня заканчивается депозит с выплатой основной суммы на КДВ. Я хочу переоформить депозит в другом банке. Подскажите, пожалуйста, нет вариантов открытия депозита в другом банке с оплатой картой без комиссии? Или только в Привате снимать всю сумму налом?
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:33

  Gippo написав:Добрый день!
У меня заканчивается депозит с выплатой основной суммы на КДВ. Я хочу переоформить депозит в другом банке. Подскажите, пожалуйста, нет вариантов открытия депозита в другом банке с оплатой картой без комиссии? Или только в Привате снимать всю сумму налом?

В принципе, с КдВ через П24 за 3грн/платёжка можно отправить гроши в любой др. банк -- СЭПом по реквизитам счета того банка.
Т.е. нуна сначала открыть счет в том банке и получить его реквизиты.
НО! Приват не умеет отправлять гроши на 2630ххх (счет срочного депо) :(
Нужен счет 2620/2625 и вменяемый экономист :wink: того банка или ИБ с возможностью открытия депо и внутрибанковских пополняшек.

Куда перевести то собираетесь? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:40

clientage, да подбираю еще. Смотрю на Укрэксим.
Если >150.000, то может же еще кто-то из этих двух банков блокануть по Финмону? Искать сразу двух вменяемых - это наверное тяжело )
Получается налом. Так неохота деньги так носить. Не знаю...
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:42

  Gippo написав:clientage, да подбираю еще. Смотрю на Укрэксим.
Если >150.000, то может же еще кто-то из этих двух банков блокануть по Финмону? Искать сразу двух вменяемых - это наверное тяжело )
Получается налом. Так неохота деньги так носить. Не знаю...

В эксим точно только налом
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:53

  Stringer написав:
  Gippo написав:clientage, да подбираю еще. Смотрю на Укрэксим.
Если >150.000, то может же еще кто-то из этих двух банков блокануть по Финмону? Искать сразу двух вменяемых - это наверное тяжело )
Получается налом. Так неохота деньги так носить. Не знаю...

В эксим точно только налом

ИМХО, требование на обязательный финмон 150К касается именно НАЛа, а вот б/н может и проканать. Разве шо запросят выписки по счетам из Привата. Вот в подобном случае Ощаду хватило моих выписок из Аваля и Коко... причем лехтронных выписок -- на мыло начу отделения... ну и моей объяснительной.
Т.е. все может ограничиться выписками, а не справками на первичное происхождение средств.
И об этом нужно заранее поговорить с менагером в Эксиме.
Кроме этого (из-за дурости Привата с 2630), вам прийдется заполучить картсчет или тек. счет для обслуживания депо, вносить гроши на него, а потом бежать в отд-е и через менагера таки размещаться.
У них по договору вклада есть 5 раб. дн. на внесение тела!
Gippo, прийдется подсуетиться, дерзайте :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:15

  Gippo написав:clientage, да подбираю еще. Смотрю на Укрэксим.
Если >150.000, то может же еще кто-то из этих двух банков блокануть по Финмону? Искать сразу двух вменяемых - это наверное тяжело )
Получается налом. Так неохота деньги так носить. Не знаю...


Посмотрите в сторону ТАС, чуть меньше - 17,75%, но и геморра открытия счёта/финмона на порядок меньше. Можно сразу отправить с Привата на 2620хххх в ТАС.

За три гривны выход с КДВ - очень суперский вариант!
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:20

Re: Приватбанк

Чего-то платежи за комуналку на https://next.privat24.ua/payments
не проходят сегодня.
Пишет итого сумму + комиссию, но в 3Д приходит сумма платежа без комиссии. Судя по всему из-за этого платежи и не идут :(.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:22

Re: Приватбанк

Жена зашла в отделение по совершенно другому вопросу и ей сообщили, что она стала счастливым участником акции 5% кэшбэка на все покупки по Универсальной в течение месяца. Заодно и лимит подняли.
Где можно посмотреть условия этой акции? На сайте банка мне попадаются только 5% КБ по зарплатной карте.
Кащей
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